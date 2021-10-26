Главные новости дня: 26 октября

ФАН публикует дайджест событий 26 октября.

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Балтийске

Один житель дома получил травмы при хлопке газа в Балтийске. Согласно предварительным данным, ЧП случилось из-за утечки бытового газа. В доме после взрыва оказались выбиты окна, сообщили в ГУ МЧС. О госпитализации пострадавшего информации нет.

Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в подмосковном Видном

Хлопок газовоздушной смеси зафиксировали в пятиэтажном доме в городе Видное в Московской области. После ЧП медицинская помощь потребовалась пятерым детям и троим взрослым. На место ЧП выезжал исполняющий обязанности городского прокурора Александр Саломаткин. Ход проверки поставлен на контроль.

Главой убитой в Москве семьи оказался осужденный за преднамеренное банкротство топ-менеджер банка

Стали известны подробности тройного убийства в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Главой семьи оказался топ-менеджер банка, который в 2019 году был приговорен Тверским районным судом к шести годам колонии за преднамеренное банкротство. Источник ФАН также узнал, что супруга топ-менеджера банка занималась бизнесом.

Бывший полковник МВД найден мертвым в бане в Новой Москве

Экс-заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев, найденный мертвым в Новой Москве, мог погибнуть в драке, сообщил источник ФАН. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения в области груди, шеи и предплечий, а также ушибы головы.

Состояние актера Валерия Гаркалина ухудшилось до крайне тяжелого

Медики оценивают состояние звезды фильма «Ширли-мырли» как крайне тяжелое. Борьбу с COVID-19 осложняют хронические заболевания артиста. Известно, что он уже несколько лет страдает от болезней сердечно-сосудистой системы, а недавно перенес шунтирование. По данным СМИ, ухудшает положение и атеросклероз сосудов.

Обвиняемого в убийстве прокурора бывшего чиновника Минфина Чекина задержали в ХМАО

Сотрудники полиции задержали бывшего руководителя одного из управлений Минфина России по ХМАО Юрия Чекина. Его обвиняют в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году. Задержание Чекина прошло совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России.

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Амстердамский суд вынес решение по делу о передаче скифского золота Украине

Коллекция скифского золота из четырех музеев, расположенных в Крыму, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Нидерланды в феврале 2014 года. После того как в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, голландская сторона отказалась передавать золото без соответствующего решения судьи.

Попова заявила о введении обязательной вакцинации для ряда граждан во всех регионах России

Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан введена во всех регионах России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Там, где от коронавируса привито больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости сейчас ниже по сравнению с летом.

МВД: пропавшую актрису Светлану Светличную нашли живой в Москве

Ранее стало известно, что поиски звезды фильм «Бриллиантовая рука» увенчались успехом — ее местонахождение установили сотрудники уголовного оперативного розыска. Оказалось, что 81-летняя Светличная принимает участие в съемках шоу.

Моргенштерн извинился за критику парадов Победы и обвинил СМИ в передергивании его слов

Рэпер Моргенштерн отреагировал на многочисленную критику в свой адрес после слов о праздновании 9 Мая. Музыкант обратился к подписчикам с извинениями и оправдался за резонансное высказывание. Днем ранее артист заявил, что не понимает традицию военных парадов и трату денег на торжества.