Греция обвинила Турцию в попустительстве незаконной перевозки беженцев через Эгейское море

Афины, 26 октября. Правительство Греции обвинило Турцию в нежелании бороться с нелегальными перевозчиками, организовывающими вывоз мигрантов из Африки и Азии в Европу водными путями. Заявление прозвучало после гибели беженцев, переправлявшихся в лодке через Эгейское море.

«К сожалению, несмотря на все усилия греческой береговой охраны, подтверждено, что 4 ребенка — все в возрасте от 3 до 14 лет — погибли, один человек пропал без вести, 22 спасены и находятся на берегу. Турецкие власти должны сделать больше для пресечения незаконной деятельности преступных группировок. Нельзя позволять этим рейсам продолжаться», — сообщил министр миграции Нотис Митарачи.

Это судно двигалось со стороны турецкого берега. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в 2021 году свыше 2 500 тысяч человек пересекли Эгейское море из соседней Турции, в 2020 году их число колебалось в районе 9 700. При этом, по приблизительным оценкам, погибли или пропали без вести свыше ста человек.

«Такова реальность эксплуатации мигрантов преступными группировками в Эгейском море — недобросовестные контрабандисты подвергают риску жизни людей в тяжело нагруженных немореходных лодках у берегов Хиоса», — добавил Митарачи.

This is the reality of the exploitation of migrants by criminal gangs in the Aegean - unscrupulous smugglers putting lives at risk in heavily laden unseaworthy dinghies off Chios. pic.twitter.com/2lceJSEgUk — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021

Турецкая Республика размещает на своей территории около четырех миллионов беженцев из государств Ближнего Востока (преимущественно — из Сирии). Сейчас же Анкара открыто отказывается от принятия новых иностранцев и даже использует имеющихся беженцев для угроз в адрес Европы.

«Турция — это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного. <…> Мы очень тщательно охраняем наши границы», — заявлял Пресс-секретарь правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омар Челик.

«Мы израсходовали 40 миллиардов евро на прием беженцев. ЕС нам обещал сначала три, а потом еще три миллиарда евро. Но до сих пор мы даже первый транш не получили полностью. Этому препятствуют бюрократические проволочки. Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем», — сообщал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу

Addressing world leaders at the UN, Erdogan justified Turkey’s unlawful invasion of Northeast Syria under the pretex of returning Syrian refugees “home” aka conquered territory. &now Turkey is transporting those same refugees to the Greece border via FREE bus services. pic.twitter.com/ay6Cy6eDDt — Samira Ghaderi (@Samira_Ghaderi) February 29, 2020

Осенью 2019 года, когда Анкара начала в Сирии военную операцию, беженцы использовались ею для пресечения какой-либо критики в свой адрес.

«Если вы назовете нашу операцию вторжением, то единственным ответом станет открытие наших границ и отправка 3,6 млн беженцев в вашу сторону», — заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом сами беженцы в Турции ощущают себя по разному. 98% из них живут вне специальных лагерей, часть из них уже несколько лет работает в республике, пользуется социальными благами (медицина, образование и т.д.). Большинство, безусловно, находится в незавидном положении, а кто-то явно бедствует, годами живя в палатках без удобств.

Между турками и сирийцами периодически происходят конфликты с националистическим оттенком. Ярчайший из последних случаев произошел в августе 2021 года, когда в столичном районе Алтындаг местные националисты устроили погром, спровоцированный гибелью 18-летнего турка в стычке с группой сирийцев-мигрантов. В сентябре же МВД Турции постановило снести пострадавшие при погроме строения, занимаемые беженцами, так как они возводились без соответствующей лицензии. Их жителям дали лишь неделю на переезд.

Желающие вернуться в Сирию сообщают о проблемах с переходом границы, который существенно усложняется турецкими пограничниками и протурецкими группировками.