Глава ФЗНЦ Шугалей первым в России заявил о признании легитимности правительства талибов

Санкт-Петербург, 26 октября. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей первым в России заявил о признании легитимности правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

В своем Telegram-канале российский ученый, который уже дважды посещал южноазиатскую республику после смены власти, написал:

«Я был в Афганистане почти месяц. Опираясь на выводы наших экспертов и видение ситуации на месте, Фонд защиты национальных ценностей со всей ответственностью признает легитимность власти движения «Талибан» в Афганистане: талибы реально держат власть в стране и принимают практически во всех случаях взвешенные решения».

Шугалей также выразил надежду на то, что решение фонда поможет и другим странам и структурам принять решение относительно признания новой афганской власти. По мнению президента ФЗНЦ, именно нацеленность на диалог с правительством страны будет способствовать «скорейшему разрешению ситуации с предоставлением гуманитарной помощи для 36 миллионов афганцев».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, Максим Шугалей стал одним из первых граждан РФ, которые посетили Афганистан после событий середины августа, когда власть в республике перешла к движению «Талибан». Тогда глава ФЗНЦ решил лично ознакомиться с ситуацией на месте, а в рамках своего визита провел ряд важных встреч, в том числе и с представителями талибов.

В начале октября состоялась вторая поездка ученого в республику — тогда президент ФЗНЦ открыл в Кабуле местное отделение организации. Кроме того, Максим Шугалей оказал помощь в возвращении на родину нескольких российских журналистов, которые более месяца не могли покинуть Афганистан из-за нестабильной работы международного аэропорта имени Хамида Карзая.

1 Организация запрещена на территории РФ.