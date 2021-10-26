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Спрос на электрокары вырос в России с начала 2021 года в пять раз
Экономика
Спрос на электрокары вырос в России с начала 2021 года в пять раз
pixabay.com  /  stux

Москва, 26 октября. Продажи электромобилей в России за девять месяцев 2021 года увеличились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Прайму» пресс-секретарь автопортала «Дром» Мария Погребец.

Она уточнила, что электрокары занимают лишь 0,4% от общего объема продаваемых в РФ машин. Средняя цена электромобиля составляет 1,4 млн рублей, что в два раза выше, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (632 тысячи рублей).

Опрос портала «Дром» показал, что 63% российских автолюбителей хотели бы купить электронную машину в ближайшие несколько лет. При этом 28% не торопятся приобретать электрокар из-за высокой цены и ограниченного выбора, а 23% — из-за отсутствия зарядных станций. Время проведения опроса и количество его участников компанией не приводятся.

Тем временем российские банки начинают запускать льготные кредиты на электромобили. Ставки по таким займам составляют от 3% до 3,9% годовых.

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