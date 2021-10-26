Публицист Мармазов рассуждает о «скифском прецеденте» в истории с крымским золотом

Амстердамский апелляционный суд вынес решение передать Украине экспонаты выставки скифского золота из музеев Крыма, которая экспонировалась в Нидерландах с 7 февраля по 31 августа 2014 года. Российские политики называют решение политизированным, Москва намерена обжаловать вердикт. Публицист Руслан Мармазов в авторской колонке предлагает свое видение этой ситуации.

Напомним, мнение уважаемого колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Скифский прецедент. Колонка Руслана Мармазова

Амстердамский апелляционный суд «разобрался» с выставкой скифского золота, которая прибыла в Нидерланды еще до Крымской весны. Да так там и задержалась. Международное сообщество (с подачи Украины, разумеется) не по-детски озаботилось, а куда же теперь вернуть экспонаты?

Не вдаваясь в подробности, заметим, что условия вывоза артефактов для тематического показа за рубежом оговариваются с соответствующими музеями. Ну там — сроки, страховки, оплата и все такое прочее.

В этом случае в Голландию отправилась «сборная Скифии» по золоту. Подавляющее большинство артефактов — из крымских музеев. Но не только. Кое-что имелось и, скажем, из Музея исторических драгоценностей, что расположен в Киево-Печерской лавре.

Случившиеся события в Крыму — референдум 2014 года и убытие полуострова в родную гавань (воссоединение Крыма с РФ) — внесли внезапные коррективы в планы возвращения экспонатов на место. Казалось бы, чего проще? Где взяли, на те же самые стенды и верните. Но простая человеческая логика далеко не всегда срабатывает, когда на нее пристально смотрит большая геополитика.

Тем более что Украина в присущей ей манере развернула шумную кампанию, мол, спасите, все скифское золото, нажитое непосильным трудом поколений украинцев, может отправиться в Крым, а это значит — в Россию. Ведь сколько бы в Киеве не долдонили, что «Крым — это Украина», что-то подсказывает — не так это.

Амстердамский приговор мало кого удивил. Согласитесь, когда в спорном вопросе замешаны Украина и Россия, а судьи представляют коллективный Запад, в исходе сомневаться не особенно приходится. Можно верить, надеяться… Но потом вздохнуть и сознаться самим себе, что иначе быть не могло.

В нашем случае, правда, судьи различных инстанций трудились семь лет! Уже появились даже смутные сомнения, а уж не решили ли голландцы себе золотишко оставить? До выяснения обстоятельств, следовательно, навсегда. Но нет, Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда низшей инстанции пятилетней давности и приговорил золото скифов к тому, что его следует считать собственностью Украины.

Понятно, что пусть еще передача золота состоится. Но дело идет именно к тому.

Обидно за крымские музеи, это да. Такие экспонаты на дороге не валяются. Они в земле лежат веками, а достать их оттуда — итог громадного труда поколений археологов, помноженный на удачу.

А знаете, какие археологи и историки создавали коллекцию, судьбу которой, что невероятно иронично, решали в Амстердаме? Российские. Еще во времена Российской империи. В этом случае речь идет не только о раскопках на Крымском полуострове, хотя о них в первую очередь, но и об экспедициях по всей Новороссии.

Но это только часть находок. Советская археология поставила изыскания, а главное — правильное научное описание, систематизацию, анализ артефактов на широкую ногу. Можно даже сказать, на промышленную основу, и если тут будет преувеличение, то лишь незначительное.

Резюмируем. В Амстердам повезли находки российских и советских археологов. Российскую империю и СССР на Украине принято не любить, всячески отказываться от их достижений и побед. Но только, разумеется, если это не касается скифского золота, заводов и электростанций, доставшихся Украине по наследству.

Кстати, было бы чрезвычайно интересно познакомиться вот с какой статистикой. Сколько среди экспонатов выставки, отправленной в Амстердам, найденных (пусть даже и в Крыму) украинскими экспедициями во время раскопок с 1991 по 2014 годы? Каков процент к общему числу артефактов?

Интересный момент: западные агентства, рассказывая о решении амстердамских судей, зачастую иллюстрируют свои заметки фотографией шикарного скифского золотого шлема (600 граммов золота, если кому интересно). К Крыму, правда, он отношения не имеет.

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Шлем был найден в 1988 году (обратите внимание, при СССР) экспедицией Донецкого госуниверситета под руководством профессора Аллы Моруженко в кургане Передериева могила (Шахтерский район Донецкой области).

Годом раньше ваш автор, тогда первокурсник истфака обозначенного вуза, участвовал в археологической экспедиции в тех местах. Шлем не нашел. Вообще ничего, кроме конского скелета в одном из погребений, не нашел и убыл служить в Советскую армию. Уже там меня настигло сообщение, мол, наша экспедиция обнаружила невероятный шлем. Радовался, как будто это я лично его из раскопа вытащил.

Потом шлем долго реставрировался в Германии, после чего занял место в экспозиции музея исторических драгоценностей в Киеве. По хорошему, этому экспонату место в Донецком краеведческом музее. Но в свое время решили иначе.

А теперь ДНР сложно будет вытребовать от Украины вернуть головной убор повышенной ценности. Если уж у Крыма, за которым вся Россия, не получилось… Но ничего. Времена меняются, кто знает, где в конце концов окажется скифское золото из крымских коллекций? Россия терпелива.

Конечно, и в имперские, и в советские времена стоило аккумулировать археологические ценности подобного уровня в собраниях Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда). Оно бы и спокойней было, и сейчас не пришлось бы в судебных тяжбах с заведомо проигрышным итогом участвовать. Но это такое: все мы крепки задним умом.

Уроки же полезней извлекать, примеряя их на перспективу. Если какой-то голландский судья может решить судьбу наших сокровищ не в нашу пользу, кто мешает в аналогичной ситуации не вернуть на исходные позиции выставку Третьяковки или Эрмитажа, гастролирующую по Европе? Вы можете поручиться за эту закордонную публику? Я так — нет. Взбрыкнет какая-нибудь Украина, которая, если кто еще не в курсе, Илью Репина, например, считает чистым украинцем, иск подаст… Дальше вы можете представить варианты.

Короче говоря, осторожней надо с национальными сокровищами. Лучше их и вовсе никуда не возить, благо и пандемия тому способствует. Но не в пандемии дело, понятно, а в «скифском прецеденте».

«Время темное, нехорошее время», — как говаривал один из персонажей великого русского писателя Николая Гоголя (которого на Украине тоже пытаются национализировать).