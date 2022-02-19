Блогер Голос Мордора: Они сказали, что будут убивать, и нет причин им не верить

Есть такая расхожая фраза:

«Если кто-то когда-нибудь будет говорить, что хочет вас убить — поверьте ему».

Вот вам, господа бандеровцы, наконец-то и поверили окончательно. Тем более что ваши слова уже не раз были подкреплены делом.

Собственно, убивать вы мечтали даже тогда, когда ваша «революция гидности» еще даже и не победила. Да и до нее вы тоже мечтали убивать. Есть такая знаменитая серия рисунков некоего Курта Оберста, на которой война в Донбассе во всей бандеровской красе изображена еще в 2012 году. Очень многоговорящие рисунки, в какой-то мере — пророческие. Да и отношение тех, кто считал себя «истинными украинцами» к жителям восточной части страны и особенно к Донбассу — давно и хорошо известно. Как к людям второго, а может, даже и третьего сорта, как к «недочеловекам».

А на майдане уже начались кричалки про виселицы и ножи, тоже совершенно не двусмысленные. И не надо списывать это на «народный фольклор». Какой-то странный фольклор, с привкусом нацизма.

И получилось так, что слова с делом не разошлись. Первые удары по Донбассу в 2014 году имели своей целью именно мирное население. Обстрел с самолета центра Луганска, когда бандеровцы в социальных сетях радовались «убитой самке колорада», обстрел детского пляжа в Зугрэсе, где были убиты более 20 человек, 3 из которых — дети, постоянные обстрелы Горловки, разорванные на куски Кристина и Кира Жук — да невозможно перечислить все то, что сотворили эти подонки. Тысячи жертв снарядов, бомб, мин, ракет и снайперов. Снайперов, которые специально выцеливают мирных жителей. На протяжении восьми лет. Уже дети, рожденные тогда, выросли и пошли в школу. Дети, которые никогда не видели мира, которые привыкли спать в сырых и холодных подвалах.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

И ведь был шанс все это прекратить. Документ, который должен был обеспечить мир, подписан в том числе и президентом Украины Петром Порошенко. И Зеленский, когда стал президентом, сразу же заявил, что Украина полностью привержена принципам, которые прописаны в Минских соглашениях. Но это так, на внешний контур. Потому что при этом украинские власти неоднократно заявляли о том, что никаких Минских соглашений выполнять они не собираются. Самый основной их пункт, прямые переговоры украинской власти с Донбассом — не будет исполнен никогда. Об этом было заявлено громко и внятно. А без этого пункта все остальное бесполезно.

С 2015 года идет эта тягомотина с Минскими соглашениями. Украина играет в свою игру, одновременно заявляя о полной приверженности договоренностям и о том, что это очень плохие соглашения, и выполнять их никто не будет. Самое простое, что можно было сделать — установить режим прекращения огня. Просто не стрелять. Но обстрелы городов и сел Донбасса продолжаются в перманентном режиме. И все это время Украина наращивает силу своей армии и говорит о том, что Донбасс в итоге будет «освобожден» силой, по некоему «хорватскому» сценарию, который является позором современной Европы и Организации Объединенных Наций. Потому что тогда людей Сербской Краины просто предали, а миротворцы ООН ничего не сделали, чтобы остановить геноцид. Нечто подобное в отношении Донбасса обещает и украинская сторона, только в куда более страшных масштабах.

А кроме этого — обещает фильтрационные лагеря и самые настоящие нацистские репрессии. Добровольных исполнителей хватает — каждый третий в самых боеспособных частях ВФУ украшен татуировкой со свастикой или с чем-то подобным. Более того — целое подразделение украинских силовиков носит на шевронах вольфсангель, откровенно нацистский символ. И все это прекрасно видят в Европе, но по какой-то причине молчат. Видимо, вовсе не против самой настоящей бойни в Донбассе, жертвами которой должно стать в первую очередь мирное население.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В последнее время подготовка украинской армии к решению «вопроса Донбасса» и вовсе вошла в решающую откровенную стадию. Под удивительным предлогом подготовки ко «вторжению России». Накачка Украины оружием — невероятная. Боеприпасы, гранатометы, переносные ракетные установки и стрелковое оружие — все это вкачивалось в бешеных количествах. Ситуация обильно подогревалась истерикой в мировых СМИ, которые писали самую откровенную чушь, но западный обыватель ей верил.

И они готовы. Готовы напасть и убивать своих бывших сограждан, которые больше не хотят жить в этом сумасшедшем доме со свастикой. А «друзья и союзники», особенно из-за морей и океанов, их к этому активно подталкивают. Но не получится. Не стоит заниматься самоубийством, потому что на другой стороне тоже готовы ко всему. Вашим словам о том, что вы хотите убивать — поверили. И не вам не дадут этого сделать.

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