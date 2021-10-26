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Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
Общество
Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Москва, 26 октября. Минкультуры России выразило поддержку музеям Крыма, которые надеются восстановить коллекцию скифского золота, и напомнило о невозможности делить экспонаты.

Крымские музеи борются за возвращение экспонатов после того, как почти две тысячи артефактов были доставлены в Музей Алларда Пирсона, Амстердам. После выставки сотрудники отказались возвращать золото России и Украине.

Минкультуры РФ поддержало решение музеев Крыма бороться за экспонаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы — это общеизвестное профессиональное правило», — заявила пресс-служба.

Союз музеев также высказался о конфликте. Археологи обнаружили артефакты на территории Крыма, что подтверждает право местных музеев на владение коллекцией.

Музеи Крыма начали судебный процесс с Амстердамом. Археолог Игорь Храпунов рассказал о сложностях разбирательств с музеем Нидерландов.

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