Центр классической музыки открывает XXIV концертный сезон во Владимире

Владимир, 26 октября. В пятницу 29 октября на сцену Центра классической музыки выйдут все музыкальные коллективы региона. Очередной музыкальный сезон откроют Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина, сводный хор, Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Федорова и детская хоровая капелла, сообщают «Владимирские ведомости».

Открытие сезона обещает быть ярким и ритмичным. Музыканты приглашают публику услышать произведения таинственной и фантастической силы, воссоздав атмосферу цыганского табора и шабаша ведьм.

В программе вечера прозвучат симфонические композиции Римского-Корсакова «Испанское каприччио», «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского, а также «Каприччио на цыганские темы» Сергея Рахманинова. В финале вечера совместно со сводным хором Центра классической музыки прозвучит кантата «Весна», еще одно произведение Рахманинова. Солировать будет столичный гость, солист театра «Новая опера» Артем Гарнов.

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