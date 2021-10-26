Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом

Москва, 26 октября. Известный российский режиссер Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом нового типа. Лауреата престижной кинематографической премии «Ника» госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Автор нашумевшего фильма о медицинских специалистах «Аритмия» несколько дней назад начал жаловаться на слабость и сильный кашель. ПЦР-тест показал положительный результат, после чего артиста отправили в клинику под наблюдение врачей. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. Информацию об этом сообщает Telegram-канал Mash.