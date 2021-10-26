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Лента
26 октября 17:42
17:41
Общество
Хакасия первой в России ввела комендантский в нерабочую неделю с 28 октября по 7 ноября
17:38
Происшествия
Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
17:36
Происшествия
В Калужской области суд приговорил интернет-педофила к 15 годам колонии
17:36
Общество
Власти Москвы ожидают пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
17:36
Общество
Краснодарские онкологи успешно пересадили кожу на лице маленькой американке Луне Феннер
17:34
Экономика
Застройщики не торопятся начинать продажи квартир в элитных домах Москвы
17:31
Общество
Ростовские власти поддержали предложение поднять стоимость проезда в автобусах
17:30
Общество
Историк Агишева объяснила, зачем Гитлер в 1941-м хотел поскорее уничтожить Севастополь
17:27
Общество
Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
17:22
Общество
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
Все новости

Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
Общество
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
TACC  /  Галкин Николай

Москва, 26 октября. Известный российский режиссер Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом нового типа. Лауреата престижной кинематографической премии «Ника» госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Автор нашумевшего фильма о медицинских специалистах «Аритмия» несколько дней назад начал жаловаться на слабость и сильный кашель. ПЦР-тест показал положительный результат, после чего артиста отправили в клинику под наблюдение врачей. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. Информацию об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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больница хлебников коронавирус
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