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Американский блогер назвал группу «Земляне» русскими The Beatles

  /   Обновлено: 26 октября 2021 17:19
Общество
Американский блогер назвал группу «Земляне» русскими The Beatles
Russianmediagroup.ru  /  Русская Медиагруппа

Вашингтон, 26 октября. Американский блогер Элиас (Basedjamsz tv) опубликовал видео, которое набрало больше 100 тысяч просмотров. В нем обозреватель демонстрирует свою реакцию на хит группы «Земляне».

Западные блогеры не перестают удивлять русскоязычную аудиторию Сети. Последним из них стал 29-летний латиноамериканец, который с удовольствием послушал хит группы «Земляне» «Трава у дома». В общей сложности за полтора месяца под видео оставили порядка тысячи комментариев и почти шесть тысяч «лайков».

«Русские The Beatles, не так ли?» — написал блогер под видео.

Американский блогер назвал группу «Земляне» русскими The Beatles
Prt Scr youtube.com / basedjamsz tv

Многие пользователи Сети поблагодарили Элиаса за то, что он познакомил их с удивительным миром российской музыки. Большинство согласилось, что хит «Трава у дома» звучит так, словно легендарные The Beatles воссоединились и освоили русскую речь.

Ранее стало известно о возможном воссоединении популярного коллектива. «Земляне» объединят свои усилия для выступления на крупной музыкальной премии «Золотой Граммофон», после чего не исключают возможность продолжения совместной работы. Это станет не первой попыткой артистов воссоединиться. Многие поклонники надеются, что в этот раз у их кумиров все получится.

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музыка блогер земляне Трава у дома
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