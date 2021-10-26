Глава Роскосмоса анонсировал четыре запуска ракет «Союз» с космодрома Куру в 2022 году

Москва, 26 октября. Роскосмос в следующем году планирует провести четыре запуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в Гвианский космический центр может быть перенесена часть пусков российских ракет по федеральной космической программе. Рогозин также добавил, что в дальнейшем сотрудничество может вылиться в осуществление пилотируемых пусков с космодрома Куру, но для этого потребуется модернизация мобильной башни обслуживания.

«В 2022 году четыре пуска ["Союза"] запланировано [с космодрома Куру]», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Россия готова предложить партнерам по Международной космической станции (МКС) проект нового вечно пилотируемого орбитального аппарата. Отмечается, что российские партнеры смогут поучаствовать в совместной работе.