Smartavia планирует запустить в ноябре чартерные рейсы в Египет

Москва, 26 октября. Авиакомпания Smartavia собирается запустить в ноябре чартерные рейсы в Египет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Об этом заявил исполнительный директор компании Сергей Чернышев.

Запуск чартеров планируется произвести в совместном сотрудничестве с туроператорами. При этом полеты будут совершаться из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«С 9 числа планируем начать полеты в Египет», — сообщил Чернышев журналистам.

Регулярная полетная программа должна стартовать с 10 ноября. Кроме того, Smartavia намерена начать выполнять рейсы в Египет из регионов, в частности из Самары. Частота полетов по этому направлению составит два раза в неделю.

Авиакомпания S7 тем временем планирует запустить рейсы на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Перелеты будут осуществлять раз в неделю.