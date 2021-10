Постер «Дюны» для китайского проката спровоцировал скандал из-за расизма

Москва, 26 октября. Студия Warner Bros. убрала изображение темнокожей актрисы с локализованного постера блокбастера «Дюна». Неоднозначное решение компании привело к спорам из-за подозрений в расизме.

Научно-фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева стартовал в американском и китайском прокате. Студия Warner Bros. внимательно отнеслись к предпочтениям азиатских зрителей при создании промо-материалов: так, с постера исчезла темнокожая актриса Шерон Дункан. Взамен на изображении появился тайваньский актер Чан Чень, который не попал на афишу для американского и российского проката.

The US promotional poster for DUNE vs the China promotional poster for DUNE.



Somethings missing ???????????????????????????? pic.twitter.com/0LViDT5Hbx