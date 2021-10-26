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Постер «Дюны» для китайского проката спровоцировал скандал из-за расизма
Общество
Постер «Дюны» для китайского проката спровоцировал скандал из-за расизма
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 26 октября. Студия Warner Bros. убрала изображение темнокожей актрисы с локализованного постера блокбастера «Дюна». Неоднозначное решение компании привело к спорам из-за подозрений в расизме.

Научно-фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева стартовал в американском и китайском прокате. Студия Warner Bros. внимательно отнеслись к предпочтениям азиатских зрителей при создании промо-материалов: так, с постера исчезла темнокожая актриса Шерон Дункан. Взамен на изображении появился тайваньский актер Чан Чень, который не попал на афишу для американского и российского проката.

Отличия постеров спровоцировали гнев в интернете. Так, пользователи Twitter заподозрили студию Warner Bros. в расизме, но отметили, что исполнительница одной из главных ролей Зендея оказалась во всех версиях афиши.

Режиссер Кристофер Нолан высоко оценил экранизацию «Дюны» Дени Вильнева. Постановщик признался, что видел фильм несколько раз и считает его подарком для киноманов.

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кино расизм дюна
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