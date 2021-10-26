Минобороны Украины заявило о захвате ВСУ села Старомарьевка на линии фронта в Донбассе

Киев, 26 октября. Подразделения ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в минобороны Украины.

В публикации СМИ говорится, что информацию о захвате населенного пункта начали распространять военные корреспонденты в Донбассе, а также журналисты из ЛДНР, после чего данные были подтверждены представителями украинского оборонного ведомства.

«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в населенном пункте проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село Старомарьевка находится в «серой» зоне.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что закон об особом статусе юго-восточного региона нужен Киеву лишь для имитации выполнения Минских соглашений. По его словам, Украина уже в пятый раз собирается продлить действие закона.