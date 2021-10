В США произошло более 8,2 тысяч преступлений на почве ненависти в 2020

Вашингтон, 26 октября. В США в 2020 году произошло более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти. Половина правонарушений охарактеризована как запугивание, сообщает газета The Hill.

