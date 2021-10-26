В США произошло более 8,2 тысяч преступлений на почве ненависти в 2020

Вашингтон, 26 октября. В США в 2020 году произошло более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти. Половина правонарушений охарактеризована как запугивание, сообщает газета The Hill.

Updated FBI statistics indicate it undercounted hate crimes in 2020 https://t.co/CM8YTcQJDP pic.twitter.com/h4kXzxJ4hN — The Hill (@thehill) October 26, 2021

По данным издания, ФБР опубликовало измененную статистику преступлений на почве ненависти, отметив, что ранее оно занижало количество подобных нарушений из-за технических проблем. К примеру, в базе были частично учтены случаи в Огайо, что повлияло на результаты по всей стране.

Согласно обновленной информации, всего за 2020 год произошло 8,2 тыс. уголовных преступлений и 11,1 тыс. правонарушений, которые были совершены на почве расовой, религиозной, половой, гендерной и иной ненависти. При этом 53% подобных случаев охарактеризованы как запугивание, 28% — нападения и 18% — нападения при отягчающих обстоятельствах.

По причине расовой ненависти стали жертвами около 62%, сексуальной ориентации — 20%, религии — 13%, гендерной идентичности — 3%.

В середине октября стало известно, что США поставили антирекорд по массовым расстрелам в 2020 и 2021 годах.