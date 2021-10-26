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В США произошло более 8,2 тысяч преступлений на почве ненависти в 2020
Весь мир
В США произошло более 8,2 тысяч преступлений на почве ненависти в 2020
flickr.com  /  Richy!

Вашингтон, 26 октября. В США в 2020 году произошло более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти. Половина правонарушений охарактеризована как запугивание, сообщает газета The Hill.

По данным издания, ФБР опубликовало измененную статистику преступлений на почве ненависти, отметив, что ранее оно занижало количество подобных нарушений из-за технических проблем. К примеру, в базе были частично учтены случаи в Огайо, что повлияло на результаты по всей стране.

Согласно обновленной информации, всего за 2020 год произошло 8,2 тыс. уголовных преступлений и 11,1 тыс. правонарушений, которые были совершены на почве расовой, религиозной, половой, гендерной и иной ненависти. При этом 53% подобных случаев охарактеризованы как запугивание, 28% — нападения и 18% — нападения при отягчающих обстоятельствах.

По причине расовой ненависти стали жертвами около 62%, сексуальной ориентации — 20%, религии — 13%, гендерной идентичности — 3%.

В середине октября стало известно, что США поставили антирекорд по массовым расстрелам в 2020 и 2021 годах.

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