Вашингтон, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский может ставить крест на мечтах о вступлении Украины в НАТО — без значительных территориальных уступок Венгрии этот сценарий невозможен. К такому выводу по итогам поездки в Закарпатье пришла американская журналистка издания The National Interest Мелинда Харинг.

В Венгрии набирают популярность консервативные и националистические идеи, а потом существует серьезное общественное недовольство Трианонским договором 1920 года. Согласно этому документу, территория проживания этнических венгров фактически разделялась между несколькими государствами, и теперь правительство премьер-министра Виктора Орбана держит курс на восстановление единства народа. Деятельность официального Будапешта направлена, в том числе, на популяризацию венгерского языка и культуры на Украине.

«В то время как численность населения самой Венгрии сейчас составляет примерно 10 миллионов человек, миллион венгров живут в Румынии, 500 тысяч — в Словакии, 120 тысяч — на Украине. На Украине и на так называемых исторических землях Венгрии венгерские дети получают образование на венгерском языке и в соответствии с венгерскими стандартами», — пишет Харинг.

Вступление в НАТО для Украины из-за нерешенных этнических вопросов — это вопрос более чем на миллион человек. Именно столько проживает в Закарпатье — регионе с наибольшим количеством венгров и румын в стране. Венгрия — член ЕС и НАТО и может воспользоваться правом решающего голоса, чтобы раскрыть Зеленскому пугающую цену вступления в Альянс.

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Как отмечает автор The National Interest, именно Венгрия — главная проблема Украины на пути присоединения к военному блоку. По словам политического обозревателя, обстановка на западе страны из-за напряженности в отношениях между Киевом и Будапештом балансирует на грани гражданской войны. Одной из движущих сил венгерского национального движения на подконтрольных команде Зеленского территориях стала партия «Фидес», которая не скрывает своей связи с премьер-министром Орбаном.

«"Своими действиями украинское правительство создает ситуацию гражданской войны в Закарпатье", — написала партия "Фидес" в своем заявлении в 2020 году», — приводит Харинг позицию венгров по Украине и Зеленскому в частности.

Одним из последних громких скандалов, связанных с диалогом между Киевом и Будапештом, стал контракт на поставки газа из России в Венгрию в обход Украины. Как отметил директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский, истерик можно было бы избежать, если бы команда бывшего артиста «Квартала 95» по-настоящему владела международной повесткой и знаниями о работе рынка энергоресурсов.