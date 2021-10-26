Ассистент режиссера Дэйв Холлс дал Алеку Болдуину ружье, из которого застрелили Хатчинс

Лос-Анджелес, 26 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин получил заряженное ружье от ассистента режиссера Дэйва Холлса. Именно он может быть виноват в смерти оператора Галины Хатчинс.

Трагический инцидент произошел на съемках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. Во время работы перед камерой Болдуин из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, ранил оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Их на вертолете доставили в ближайшую больницу, однако несмотря на все усилия медиков, 42-летнюю женщину не удалось спасти.

Расследовавшие убийство полицейские предполагают, что дело можно считать несчастным случаем. Однако спустя время появилась новая информация. По данным издания Deadline, Холлс передал заряженное оружие Болдуину, хотя этого не должно было быть по технике безопасности. Отмечается, что это не первый случай такой халатности ассистента режиссера.

Еще недавно его выгнали с площадки Freedom's Path. По заявлению одного из продюсеров, Холлс сделал выстрел из реквизита, в результате которого пострадал один из сотрудников, после чего его уволили. Однако по заверению СМИ, на «Ржавчине» ассистент заверил Болдуина, что выданное им оружие не заряжено.

Ранее стало известно, что съемки вестерна продолжатся сразу после того, как будет официально завершено расследование убийства оператора Хатчинс. Об этом заявили продюсеры кинокартины.