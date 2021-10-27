День народного единства 4 ноября: выходные и нерабочие дни в 2021 году, история и традиции

День народного единства, отмечаемый в нашей стране 4 ноября, и очередная годовщина Октябрьской революции, которую представители левых движений отмечают 7 ноября, в 2021 году пройдут в необычном формате. Всему виной — затянувшаяся и всем серьезно надоевшая пандемия COVID-19. Подробнее о том, как пройдут популярные российские осенние праздники, — в материале ФАН.

Выходные и нерабочие дни в ноябре 2021 года

Пандемия изменила привычный рабочий график ноября. С 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочие дни для снижения опасности распространения коронавирусной инфекции. При этом дни с 4 по 7 ноября в 2021 году официально считаются выходными (для тех, кто работает в режиме пятидневки). Таким образом, к четырем выходным добавляются три нерабочих дня — с 1 по 3 ноября. Зарплата за нерабочие дни для сотрудников госучреждений, а также крупных корпораций сохраняется. Как эти дни будут оплачиваться в частном секторе, пока неясно.

Если граждане уже взяли отпуск или отгулы на 1–3 ноября, дополнительная оплата или отдых в другие дни не предоставляются. Как будет регулироваться компенсация тем, кто работает в официально нерабочие дни (будут ли предоставляться отгулы и т. д.), станет известно позже.

Что касается периода с 4 по 7 ноября, то работа в это время считается работой в выходные и праздничные дни с соответствующим возмещением.

Будут ли продлены нерабочие дни на период после 7 ноября, пока неясно: по мнению экспертов, это зависит от темпов снижения количества заболевших COVID-19.

Федеральное агентство новостей /

День народного единства: история праздника

День народного единства в России отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник посвящен окончанию периода Смутного времени, изгнанию с Руси иностранных захватчиков и возрождению страны. Смутным временем считается период после того, как в 1598 году в России прервалось правление династии Рюриковичей, по 1613 год — начало царствования представителей династии Романовых.

Начало Смутного времени связывают со считающимся неудачным правлением Бориса Годунова и последовавшей после его смерти междоусобицей. Смута была связана с легендой, что погибший во времена правления Годунова младший сын Ивана Грозного — царевич Дмитрий — на самом деле спасся и собирается вернуть себе трон. Следствием этой легенды стало появление после неожиданной смерти Годунова целой плеяды самозванцев-Лжедмитриев. Правители менялись быстро, русскую землю раздирали голод, братоубийственная война, иностранные захватчики. Москва была захвачена польскими интервентами. На Россию обрушились неисчислимые бедствия, само существование страны было под угрозой.

Тогда патриарх Гермоген призвал патриотов защитить Русь и православие. На его призыв откликнулись жители Нижнего Новгорода — земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, которые собрали народное ополчение, освободившее Москву от захватчиков.

Считается, что переломным моментом стало взятие ополченцами штурмом московского Китай-города. Это произошло 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года. Отсюда — отмечание праздника День народного единства, который был учрежден в 2005 году, именно 4 ноября.

После освобождения Москвы на российский трон взошел избранный Земским собором 16-летний Михаил Романов. Династия Романовых правила Россией более трехсот лет, под их скипетром Российская империя стала одной из сильнейших стран мира.

Сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович — установил 4 ноября праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая была символом ополчения, изгнавшего врагов с земли русской. Церковь отмечает это событие до сих пор.

Федеральное агентство новостей /

Традиции Дня народного единства

День народного единства в России всегда праздновался широко, с официальными мероприятиями и народными шествиями. Центрами торжеств, по традиции, становились Москва и родина ополчения — Нижний Новгород. В этих городах всегда проходили главные мероприятия, в том числе с участием руководства страны.

Увы, в этом году публичные мероприятия в праздничные ноябрьские дни отменены из-за противоэпидемических требований. Празднование пройдет онлайн, 4 ноября телевидение покажет программы, посвященные Дню народного единства.

День Октябрьской революции 7 ноября

Во времена СССР начало ноября также было праздничным. 7 ноября (а затем даже два дня — 7 и 8 ноября) широко отмечался праздник создания советского государства — День Великой Октябрьской социалистической революции. В постсоветское время праздник перестал быть государственным, но его, по традиции, отмечают представители левых партий, в том числе КПРФ. В этот день коммунисты возлагают цветы к памятникам создателю советского государства Владимиру Ленину, а также к могиле у Кремлевской стены многолетнего руководителя СССР Иосифа Сталина. Предполагается, что из-за коронавирусных ограничений эти церемонии в 2021 году будут отменены.

7 ноября также является в России памятным днем в честь парада на Красной площади в 1941 году. Никаких публичных мероприятий, связанных с этой датой, в этом году не планируется.