Читатели The Times обеспокоились после телефонных переговоров Путина и Джонсона

Лондон, 26 октября. Телефонные переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина всерьез обеспокоили читателей издания The Times.

Общение Джонсона и Путина состоялось 25 октября. Это были первые переговоры лидеров за полтора года. В ходе диалога они обсудили отношения России и Британии. Джонсон заявил, что хочет наладить контакт с Москвой, несмотря на беспокойство из-за ряда проблем. Он также намекнул на некоторое потепление в отношениях с Россией после разговора с Путиным. На этот тут же обратили внимание британские читатели, которые забеспокоились.

«Неужели у Путина есть компромат на Джонсона?» — недоумевает один из комментаторов.

«Возможно, Джонсону просто нужен российский газ», — успокаивает его другой.

Еще один читатель призвал британского премьера использовать «больше реализма и меньше морализма» в общении с Россией.

Global Look Press / I-Images/Keystone Press Agency

«Иногда я даже завидую русским. Как минимум у них есть возможность высылать репортеров BBC», — иронично отметил комментатор под ником M W. «Есть множество русских людей, которым нравится Великобритания. Посетите любой российский город, и вы увидите, что местные жители дружелюбны и любезны по отношению к британским гостям. У нас с русскими много общего. Гораздо больше, нежели с многими другими жестокими режимами, которым мы пытаемся льстить», — высказался юзер BlogDog.

В целом подписчики отметили, что предпочитают дружбу с Россией, а не развязывание войны.

Ранее факт переговоров подтвердили в Кремле и пресс-службе британского кабмина. Так, в ходе общения с Путиным Джонсон заявил, что признание «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Лондоном возможно только при условии уважения прав человека со стороны представителей движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.