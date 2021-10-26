Wildberries начал тестовые полеты дронов для доставки заказов в Подмосковье и Татарстане

Москва, 26 октября. Маркетплейс Wildberries запустил испытания своих беспилотников, предназначенных для доставки заказов, сообщили в пресс-службе компании.

Приоритетным направлением использования дронов может стать доставка товаров в труднодоступные регионы России. Отмечается, что беспилотники работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора. Аппараты могут достигать до 300 км. Также важным преимуществом дронов является их экологичность.

«Wildberries изучает использование дронов — беспилотных летательных аппаратов — для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом"», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о запуске нового сервиса по доставке еды из ресторанов в Санкт-Петербурге. Запуском проекта занимается известный онлайн-ретейлер Wildberries. Комиссия для сферы общепита будет достигать 5%.