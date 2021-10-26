Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 17:41
17:41
Общество
Хакасия первой в России ввела комендантский в нерабочую неделю с 28 октября по 7 ноября
17:38
Происшествия
Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
17:36
Происшествия
В Калужской области суд приговорил интернет-педофила к 15 годам колонии
17:36
Общество
Власти Москвы ожидают пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
17:36
Общество
Краснодарские онкологи успешно пересадили кожу на лице маленькой американке Луне Феннер
17:34
Экономика
Застройщики не торопятся начинать продажи квартир в элитных домах Москвы
17:31
Общество
Ростовские власти поддержали предложение поднять стоимость проезда в автобусах
17:30
Общество
Историк Агишева объяснила, зачем Гитлер в 1941-м хотел поскорее уничтожить Севастополь
17:27
Общество
Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
17:22
Общество
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
Все новости

Wildberries начал тестовые полеты дронов для доставки заказов в Подмосковье и Татарстане
Общество
Wildberries начал тестовые полеты дронов для доставки заказов в Подмосковье и Татарстане
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 26 октября. Маркетплейс Wildberries запустил испытания своих беспилотников, предназначенных для доставки заказов, сообщили в пресс-службе компании.

Приоритетным направлением использования дронов может стать доставка товаров в труднодоступные регионы России. Отмечается, что беспилотники работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора. Аппараты могут достигать до 300 км. Также важным преимуществом дронов является их экологичность.

«Wildberries изучает использование дронов — беспилотных летательных аппаратов — для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом"», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о запуске нового сервиса по доставке еды из ресторанов в Санкт-Петербурге. Запуском проекта занимается известный онлайн-ретейлер Wildberries. Комиссия для сферы общепита будет достигать 5%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Wildberries начал тестовые полеты дронов для доставки заказов в Подмосковье и Татарстане
беспилотники дроны тестирование
Комментировать