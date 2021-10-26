Жителей Японии поразили осенние виды самого длинного арочного моста

Японский национальный парк Товада-Хатимантай на этой неделе порадовал посетителей живописным осенним пейзажем. Лучший вид на природные красоты открывался с самого длинного арочного моста страны Джогакура.

Длина переправы составляет 360 метров. Все это расстояние местные жители и гости города Аомори могли наслаждаться золотым ковром листвы. Японцы решили не упускать момент и устроить массовую фотосессию парка с моста.

«Мост Джогакура — самый красивый. Разве это не лучший вид в префектуре Аомори?» — восхищается местный житель Мацумото.

Площадь парка Товада-Хатимантай занимает более 854 км ². Благодаря скалистому ландшафту на местности расположен горнолыжный курорт и водопады. Туристы готовы посещать это место в любое время года.

«Прекрасный день и не слишком холодно. На мой взгляд, просто идеально», — считает посетительница Ямада.

С моста Джогакура также открывается вид на гору Хаккода. Переправа ежегодно становится Меккой для путешественников.