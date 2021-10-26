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Боец Джефф Монсон рассказал ФАН, почему ему нравится быть гражданином России
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Боец Джефф Монсон рассказал ФАН, почему ему нравится быть гражданином России

  /   Обновлено: 26 октября 2021 18:53
Общество
Боец Джефф Монсон рассказал ФАН, почему ему нравится быть гражданином России
Федеральное агентство новостей  / 

Пока уругвайская певица и актриса Наталья Орейро еще только привыкает к паспорту РФ и статусу гражданина России, боец смешанных единоборств и наш натурализованный соотечественник Джефф Монсон легко оценивает преимущества жизни в стране.

В интервью ФАН знаменитый боец признался, что считает неверным утверждение, что родиной человека может быть лишь то место, где он родился. Переезд в Россию Джефф Монсон называет своей судьбой. С паспортом РФ в стране Джефф Монсон живет уже три года.

«Россия очень красивая — Ингушетия, Сибирь... Санкт-Петербург — вообще один из самых прекрасных городов на Земле. Но это не главное, за что я люблю Россию. Я люблю ее главным образом из-за людей, у которых есть душа. Они отличаются от жителей любой другой страны, где я был. А был я, наверное, уже в 35 странах. И там все иначе, там другие люди — не такие, как в России.

В России люди особенные — у них широкая душа. И я чувствую, как в России люди приняли меня в свою семью. Я чувствую себя здесь родным. Люди здесь — моя семья. Стать гражданином РФ — это лучшее решение, которое я когда-либо принимал сознательно. Ощущение, что словно это было еще вчера. И сейчас моя судьба — это жить в России, помогать детям — открыть бесплатные школы по борьбе для детей. Я хочу помогать людям», —  заявил корреспонденту ФАН Джефф Монсон.

Боец Джефф Монсон рассказал ФАН, почему ему нравится быть гражданином России
Федеральное агентство новостей /

Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон стал россиянином в мае 2018 года. После получения нового паспорта он заявил на весь мир в видеообращении, что безмерно счастлив, потому что теперь стал частью большой страны.

Ранее сообщалось, что Наталия Орейро и ее девятилетний сын получили гражданство России. Соответствующий указ 25 октября подписал президент страны Владимир Путин. В связи с этим событием ФАН собрал топ-10 иностранных звезд с российским паспортом.

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Все новости / Общество / Боец Джефф Монсон рассказал ФАН, почему ему нравится быть гражданином России
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