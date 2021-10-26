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Баранец: немцы могут вышвырнуть ВС США из Германии из-за страха перед Россией
Армия
Баранец: немцы могут вышвырнуть ВС США из Германии из-за страха перед Россией
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Москва, 26 октября. Ответ России на помахивания «ядерной дубинкой» со стороны НАТО будет быстрым и сокрушительным, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец, комментируя прозвучавшие недавно из уст министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр угрозы в адрес Москвы.

По словам Баранца, руководитель немецкого оборонного ведомства сделала довольно опасное для Германии заявление. Он предположил, что столь резкий выпад в сторону России может быть связан со стремлением Крамп-Карренбауэр занять пост генерального секретаря НАТО. Дело в том, что уже давно ходят слухи об отправке на пенсию Йенса Столтенберга, занимающего пост главы организации, передает «Экономика сегодня».

Баранец: немцы могут вышвырнуть ВС США из Германии из-за страха перед Россией
Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

Баранец также отметил, что после заявления немецкого министра в Германии стали негодовать по поводу размещения ВС США на базе Рамштайн и хранения там ядерного оружия. Именно туда будет направлен удар России в случае реальной угрозы с германского направления.

«Они вдруг вспомнили, что давно хотели вышвырнуть американских вояк с их ядерными зарядами со своей территории. Все знают, что ФРГ испытывает серьезный дискомфорт из-за размещения американских ядерных ракет», — объяснил Баранец.

Он напомнил, что немцы в прошлом уже неоднократно говорили США о необходимости вывезти ракеты с территории Германии. Заявление Крамп-Карренбауэр снова может поставить этот вопрос ребром из-за страха перед РФ.

Ранее сообщалось, что высказывания ФРГ о готовности применить оружие в адрес России свидетельствуют о политическом кризисе в стране и могут обернуться печальными последствиями. С критикой агрессивных заявлений выступают не только российские представители, но и западные передает «Царьград».

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