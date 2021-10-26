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Захарова: Европа демонстративно игнорирует угрозы Киева о ракетном ударе по Москве
Армия
Захарова: Европа демонстративно игнорирует угрозы Киева о ракетном ударе по Москве
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 26 октября. Звучавшие в Киеве угрозы о ракетном ударе по Москве остались без должного внимания европейских столиц, несмотря на провокационный характер высказываний, заявила официальный представитель Министерства иностранных РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на позицию Парижа и Берлина, где милитаристские выпады Киева попросту проигнорировали. На этом фоне Захарова призвала власти Германии и Франции оценить влияние риторики украинских властей на переговоры в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Дипломат также выразила уверенность в том, что Киев не осмелится повторить свои угрозы на площадках ООН или ОБСЕ.

Ранее представитель киевской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в скором времени Украина направит на Москву собственные ракеты. По его словам, специалисты уже работают над необходимым вооружением.

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