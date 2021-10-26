Ходаренок: боевая авиация обеспечит России победу над НАТО в Черном море

Москва, 26 октября. Россия в случае начала открытого вооруженного противостояния с НАТО в Черном море одержит победу над западными силами, заявил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок.

По его словам, в последнее время все чаще аналитиками рассматриваются всевозможные сценарии противостояния российских и западных военных в Черноморском регионе. Ходаренок отметил, что зачастую в подобных исследованиях все сводится к противоборству военно-морских сил, однако такой подход не совсем верен.

«Учитывая, что Черное море − сравнительно небольшой по размерам бассейн, то там победит не корабль или соединение кораблей. В первую очередь победит та сторона, которая обладает господством в воздухе. А пока такими возможностями обладают только ВКС РФ», — рассказал он.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что российская боевая авиация в настоящее время господствует над водами Черного моря. У него вызвало удивление заявление высокопоставленного сотрудника Пентагона о том, что Черноморский регион очень важен для США в противостоянии с РФ. По его словам, НАТО может забыть о победе над Россией в Черном море.

«В распоряжении ВМФ РФ имеются и береговые ракетные артиллерийские комплексы, которые перекрывают значительную часть этого моря. В общем-то, противнику там небо покажется с овчинку, если, конечно, дело дойдет до вооруженного противоборства», — объяснил Ходаренок.

Ранее экс-главнокомандующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что США нужно мыслить стратегически. Он считает превосходство западных сил в Черное море ключевым пунктом стратегии борьбы с Россией, передает «Царьград».