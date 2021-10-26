Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 17:41
17:38
Происшествия
Мать погибшего в пермской ИК самостоятельно одевала и перекладывала сына в гроб  
17:36
Происшествия
В Калужской области суд приговорил интернет-педофила к 15 годам колонии
17:36
Общество
Власти Москвы ожидают пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
17:36
Общество
Краснодарские онкологи успешно пересадили кожу на лице маленькой американке Луне Феннер
17:34
Экономика
Застройщики не торопятся начинать продажи квартир в элитных домах Москвы
17:31
Общество
Ростовские власти поддержали предложение поднять стоимость проезда в автобусах
17:30
Общество
Историк Агишева объяснила, зачем Гитлер в 1941-м хотел поскорее уничтожить Севастополь
17:27
Общество
Крым заручился поддержкой Минкультуры РФ в попытках вернуть скифское золото
17:22
Общество
Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали в больницу Москвы с коронавирусом
17:22
Происшествия
Уральского прокурора привязали к авто и протащили по дороге под Курганом
Все новости

Ходаренок: боевая авиация обеспечит России победу над НАТО в Черном море
Армия
Ходаренок: боевая авиация обеспечит России победу над НАТО в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 26 октября. Россия в случае начала открытого вооруженного противостояния с НАТО в Черном море одержит победу над западными силами, заявил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок.

По его словам, в последнее время все чаще аналитиками рассматриваются всевозможные сценарии противостояния российских и западных военных в Черноморском регионе. Ходаренок отметил, что зачастую в подобных исследованиях все сводится к противоборству военно-морских сил, однако такой подход не совсем верен.

«Учитывая, что Черное море − сравнительно небольшой по размерам бассейн, то там победит не корабль или соединение кораблей. В первую очередь победит та сторона, которая обладает господством в воздухе. А пока такими возможностями обладают только ВКС РФ», — рассказал он.

Ходаренок: боевая авиация обеспечит России победу над НАТО в Черном море
Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что российская боевая авиация в настоящее время господствует над водами Черного моря. У него вызвало удивление заявление высокопоставленного сотрудника Пентагона о том, что Черноморский регион очень важен для США в противостоянии с РФ. По его словам, НАТО может забыть о победе над Россией в Черном море.

«В распоряжении ВМФ РФ имеются и береговые ракетные артиллерийские комплексы, которые перекрывают значительную часть этого моря. В общем-то, противнику там небо покажется с овчинку, если, конечно, дело дойдет до вооруженного противоборства», — объяснил Ходаренок.

Ранее экс-главнокомандующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что США нужно мыслить стратегически. Он считает превосходство западных сил в Черное море ключевым пунктом стратегии борьбы с Россией, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ходаренок: боевая авиация обеспечит России победу над НАТО в Черном море
россия нато черное море
Комментировать