Пресс-клуб «Петербургский уикенд» обсудит локдаун, антиваксеров и бедность

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое очередное заседание 30 октября, в субботу, в 13:00. Как обычно, на площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты и политики Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события.
Как повлияет новый локдаун на экономику России? Что делать с антиваксерами — запереть дома, штрафовать или убеждать? Инфляция, которая пришла с Запада — как остановить рост цен в России? Как наказывать врачей, торгующих фальшивыми сертификатами о прививках?
Как мир и Россия отметят годовщину взрыва самой мощной в мире бомбы — «Кузькиной матери», — произошедшего 30 октября 1961 года на Новой Земле?
Как очередной энергетический кризис посрамил «зеленую энергетику»? Почему российская экономика растет, несмотря на санкции Запада? Как решать главную проблему России: низкие доходы населения? Украинцам предсказали холод и смерть — должна ли Россия опять помогать соседям?
Эти и другие проблемы обсудят в рамках традиционного мероприятия для журналистов региона — в пресс-клубе «Петербургский уикенд».
В эту субботу почетным гостем клуба станет Андрей Владимирович Норкин, теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения.
Также участниками обсуждения станут:
- Александр Александрович Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;
- Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной думы России;
- Николай Викторович Стариков, российский политический деятель, писатель, публицист;
- Игорь Владимирович Кимаковский, публицист;
- Олег Алексеевич Смакотин, глава муниципального образования округ Екатерингофский.
Пресс-центр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим почетным гостем актуальные темы к 13:00 субботы. А по окончании официальной части мы предлагаем обсудить их неформально — за чашкой крепкого чая или кофе.
Кроме того, вы можете задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38
Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 900 621 60 38