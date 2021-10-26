Пресс-клуб «Петербургский уикенд» обсудит локдаун, антиваксеров и бедность

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое очередное заседание 30 октября, в субботу, в 13:00. Как обычно, на площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты и политики Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события.

Как повлияет новый локдаун на экономику России? Что делать с антиваксерами — запереть дома, штрафовать или убеждать? Инфляция, которая пришла с Запада — как остановить рост цен в России? Как наказывать врачей, торгующих фальшивыми сертификатами о прививках?

Как мир и Россия отметят годовщину взрыва самой мощной в мире бомбы — «Кузькиной матери», — произошедшего 30 октября 1961 года на Новой Земле?

Как очередной энергетический кризис посрамил «зеленую энергетику»? Почему российская экономика растет, несмотря на санкции Запада? Как решать главную проблему России: низкие доходы населения? Украинцам предсказали холод и смерть — должна ли Россия опять помогать соседям?

Эти и другие проблемы обсудят в рамках традиционного мероприятия для журналистов региона — в пресс-клубе «Петербургский уикенд».

В эту субботу почетным гостем клуба станет Андрей Владимирович Норкин, теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения.

Также участниками обсуждения станут:

Александр Александрович Малькевич , генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;

, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»; Виталий Валентинович Милонов , депутат Государственной думы России;

, депутат Государственной думы России; Николай Викторович Стариков , российский политический деятель, писатель, публицист;

, российский политический деятель, писатель, публицист; Игорь Владимирович Кимаковский , публицист;

, публицист; Олег Алексеевич Смакотин, глава муниципального образования округ Екатерингофский.

Пресс-центр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим почетным гостем актуальные темы к 13:00 субботы. А по окончании официальной части мы предлагаем обсудить их неформально — за чашкой крепкого чая или кофе.

Кроме того, вы можете задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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