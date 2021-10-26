Спикер ГД Володин предложил ввести уголовную ответственность за зарплаты на уровне МРОТ

Москва, 26 октября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудником зарплаты на уровне МРОТ, применяя серые схемы.

На предприятиях, где подчиненным выдают именно такую заработную плату, руководители должны объяснять, почему нельзя повышать выплаты. Данный вопрос необходимо рассматривать при обсуждении, добавил Володин.

«Посмотрите, большое количество работодателей, и эти факты постоянно у нас возникают. Начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов, и другие средства роскоши», — добавил спикер ГД.

Депутаты Госдумы ранее приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей с 2022 года. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума по стране, который также вырастет для трудоспособного населения, детей и пенсионеров в следующем году.