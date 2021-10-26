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Состояние актера Валерия Гаркалина ухудшилось до крайне тяжелого

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:27
Общество
Состояние актера Валерия Гаркалина ухудшилось до крайне тяжелого
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 26 октября. Народный артист РФ Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом нового типа в начале месяца. Несмотря на все усилия врачей, ему не становится лучше.

Медики оценивают состояние звезды фильма «Ширли-мырли» как крайне тяжелое. Борьбу с COVID-19 осложняют хронические заболевания артиста. Известно, что он уже несколько лет страдает от болезней сердечно-сосудистой системы, а недавно перенес шунтирование. По информации РЕН ТВ, ухудшает положение и атеросклероз сосудов.

Артист, попавший в больницу почти три недели назад, больше десяти дней провел в состоянии искусственной комы. Ранее его представитель Наталья Теплова опровергла слухи о развитии сепсиса у актера, о чем некоторое время сообщали различные СМИ. В беседе с корреспондентам ФАН она подтвердила, что состояние сердца Гаркалина вызывает у всех опасения. Однако после ряда анализов врачи выяснили, что орган при заболевании не пострадал, на тот момент его жизни ничего не угрожало.

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здоровье гаркалин коронавирус
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