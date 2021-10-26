Капитализация «Роснефти» превысила 100 млрд долларов впервые за десять лет

Москва, 26 октября. Стоимость акций «Роснефти» выросла на 1,11% в ходе торгов, до 662,3 рубля за штуку, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Капитализация компании достигла 7,012 трлн рублей. Она превысила отметку в 100 млрд долларов впервые с 2011 года.

«Роснефть» ранее сообщила, что геологи проекта «Восток ойл» обнаружили на скважине на Лодочном месторождении приток нефти значительно выше среднего показателя. Полученные данные позволяют нарастить добычу нефти на этом месторождении.

Кроме того, по итогам первой половины 2021 года «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль в размере 382 млрд при убытке в 113 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 39,6%, до 3,9 трлн рублей.

С начала года стоимость черного золота выросла более чем на 50%. Аналитик Наталья Мильчакова ранее в комментарии ФАН оценила активный рост акций энергетических компаний. Она объяснила, что главной причиной повышения котировок является быстрое восстановление мирового спроса на нефть и нефтепродукты.