Моргенштерн извинился за критику парадов Победы и обвинил СМИ в передергивании его слов

Москва, 26 октября. Рэпер Моргенштерн отреагировал на многочисленную критику в свой адрес после слов про празднование 9 Мая. Музыкант обратился к подписчикам с извинениями и оправдался за высказывания.

Моргенштерн затронул тему празднования Дня Победы в интервью журналистке Ксении Собчак. Артист заявил, что не понимает традицию военных парадов и трату денег на торжества. Слова Моргенштерна не остались без внимания и навлекли на звезду гнев депутатов Госдумы и звезд шоу-бизнеса.

Вскоре рэпер решил принести извинения. Музыкант опубликовал пост, где выразил сожаление об острых высказываниях.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — заявил артист.

Prt Scr instagram.com / @morgen_shtern

Рэпер также обвинил СМИ в передергивании его высказываний ради собственной выгоды. По мнению Моргенштерна, именно поэтому они не упомянули пожелания стране новых достижений. В финале сообщения артист признался, что «некорректно» формулирует мысли, и списал несобранность во время интервью на недавнюю свадьбу.

Несмотря на критику, Моргенштерн не опасается потери популярности. Артист признался в интервью Собчак, что не стремится к статусу звезды.