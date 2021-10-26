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Главнокомандующий ВС Судана объяснил причину переворота

Весь мир
Главнокомандующий ВС Судана объяснил причину переворота
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 26 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе пресс-конференции заявил, что политическая ситуация в стране ухудшилась после подписания мирного соглашения в Джубе, поскольку на фоне отсутствия компромиссов обострилось недоверие сторон.

По его словам, распределение министерских портфелей и должностей, а также система квот привели к политической, расовой и региональной раздробленности страны, поэтому армия в попытке сплотить нацию вынужденно вмешалась в ситуацию.

«Мы собрались как регулярные силы и увидели подстрекательства к мятежу, а также расизм и регионализм, нацеленный на то, чтобы привести страну к гражданской войне, разрушить и бросить вызов единству», — добавил Аль-Бурхан.

Изначально предполагалось, что сплоченность военных и гражданских выведет страну из тупика. Однако переходные власти стали реальной угрозой безопасности, целостности и единству Судана.

 «Мы привержены тому, чтобы конституционный документ был составлен в этих сложных обстоятельствах, но большая часть в нем соответствовала мечтам народа», — подчеркнул Аль-Бурхан.

Главнокомандующий ВС обвинил политические партии, вошедшие в состав правительства, в попытке использовать переходный период как возможность навязать собственное видение без народного одобрения.

«Всеми делами руководил Хартум, а остальная часть Судана не представляла, что стороны работали в личных интересах, а не ради страны», — добавил он.

Армия заинтересована в усовершенствовании судебной системы, поэтому структуру соответствующих органов обновят в течение недели или до конца месяца.

«Мы обязались сформировать Высший судебный совет, Совет государственного обвинения и Верховный конституционный суд», — подтвердил Аль-Бурхан.

По его мнению, политики не договорились и не сформировали Законодательный совет, поэтому при военных в новый орган войдет молодежь без партийной и региональной лояльности. Вооруженные силы завершат переходный период, который окончится в 2023 году выборами.

Кроме того, он подчеркнул, что Конституционная декларация действует. Отменили лишь некоторые статьи, касающиеся гражданского партнерства. Переходный период продолжится под руководством другого кабмина.  

Интернет и телефонную связь постепенно восстановят, а для прессы не введут ограничений, но призывы к мятежу и безнаказанности обеспокоили службы безопасности.

«Вооруженные силы никогда не будут вмешиваться в политические дела. Мы поручим новому премьер-министру сформировать правительство, которое представит суданский народ», — завершил Аль-Бурхан.

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