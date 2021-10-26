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Политолог Журавлев: желание Кремля переименовать глав регионов разрушит иллюзию Татарстана

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:17
Политика
Политолог Журавлев: желание Кремля переименовать глав регионов разрушит иллюзию Татарстана
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 26 октября. Татарстан может лишиться иллюзии об уникальности республики после законодательного запрета субъектам России не именовать своих глав президентами, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Как отметил политолог, текущий статус президента Татарстана достался республике в рамках подписания соглашения с Россией. Сейчас документ перестал действовать, напомнил он. Фактически снятие статуса президента республики никак не поменяет отношение Татарстана с Российской Федерацией, уверен Журавлев.

«Оно имеет только один смысл — ценностный. Повод погордиться и порадоваться, что "мы — вторая нация в России”. Сейчас никакого смысла в этом нет. Ведь это звание получено после подписания договора между Татарстаном и Россией. Тогда это мало что значило», — цитирует эксперта Общественная Служба Новостей.

По словам Журавлева, желание Кремля может разрушить все иллюзии Татарстана о равенстве с Россией.

Ранее парламент республики выступил против переименования должности президента Татарстана. Соответствующее решение принято на заседании Госсовета. В Кремле заявили, что позиция парламента Татарстана по отказу в поддержке ликвидации должности президента является одним из мнений, а не решением де-юре.

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кремль журавлев татарстан
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