Красный Крест заявил, что изменение климата повышает риск голода в Йемене и Афганистане

Дубай, 26 октября. Изменение климата сильно бьет по бедным государствам, включая Афганистан и Йемен, и подвергает миллионы людей недоеданию и голоду, сообщил интернет-изданию The National генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

Пандемия COVID-19, войны, экономический кризис и продолжительная засуха — все эти факторы негативно влияют на продовольственную безопасность, доступ к основным услугам, возможность трудоустройства и общую обстановку в Афганистане и Йемене.

«Многие страны, ставшие свидетелями вооруженных конфликтов, в настоящее время сталкиваются с серьезными изменениями климата, что создает «идеальный симбиоз» из накопленных и пересекающихся между собой проблем и очень затрудняет восстановление обществ после этих потрясений», — сказал Роберт Мардини.

“Many countries witnessing armed conflicts now face severe climate change — creating a perfect storm of accumulated & intersecting challenges & making it very difficult for affected communities to recover from these shocks” @RMardiniICRC @TheNationalNewshttps://t.co/u95iojnzRX — ICRC at the UN in NY ???? (@ICRC_NYC) October 25, 2021

Эта сложная ситуация, по мнению гендиректора МККК, требует региональных подходов и международного сотрудничества для усиления эффективных действий по адаптации к изменению климата. Как отмечает он, последствия глобального потепления критическим образом сказываются на ситуации в Афганистане.

«В прошлом году была сильная засуха, которая привела к сокращению посевов и производства продовольствия, в результате чего многие семьи столкнулись с острым недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности», — пояснил Мардини.

По его словам, Афганистан подвержен засухам и внезапным наводнениям, поэтому специалистам необходимо применять такие методы, как использование спутниковых снимков и карт анализа рисков, чтобы определить поселения вокруг водоемов и защитить людей от затоплений.

МККК удвоит свой бюджет в Афганистане, чтобы разрешить критическую ситуацию, но, как отмечает Мардини, это всего лишь «капля в море». Только действия политиков способны проложить путь вперед, уверен он. Однако 12 из 20 государств, наиболее сильно подверженных глобальному потеплению, страдают от военных конфликтов на своей территории, что значительно усложняет перспективы по контролю за погодными явлениями.

#Afghanistan

Climate change now worse than war for Afghan farmers

???? Hoshang Hashimi#AFP pic.twitter.com/nz0HEQGHPj — AFP Photo (@AFPphoto) October 25, 2021

Засуха и голод в Афганистане

Афганистан находится на грани крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: около 19 млн человек (45% всех жителей республики) страдают от низкого уровня продовольственной безопасности. По прогнозам ООН, более половины населения страны — примерно 22,8 млн человек — этой зимой столкнется с острой нехваткой продовольствия.

Еще до захвата Кабула радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) в августе многие афганцы с трудом могли прокормить свои семьи, поскольку экономика страны, здравоохранение и базовые услуги уже находились на грани краха. Глобальное потепление усугубило проблему засухи в стране. Это вынудило тысячи бедных семей продать свои стада скота и бежать, ища убежища в переполненных лагерях вблизи крупных городов.

Afghanistan one of 11 “highly vulnerable” countries regarding climate change | Ariana News https://t.co/hlwoz27ptT



The ODNI predicts that global warming will increase geopolitical tensions and risks to U.S. national security in the period up to 2040.#ArianaNews pic.twitter.com/30V0ePGbRg — Ariana News (@ArianaNews_) October 22, 2021

Война и безводье в Йемене

Гуманитарная обстановка в Йемене также представляет собой настоящую катастрофу. В первую очередь это связано с гражданской войной, которая продолжается с 2014 года. Сторонами конфликта являются правительство, поддерживаемое коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцы-хуситы, рассчитывающие на подмогу Ирана.

По данным ООН, 20 млн человек, или две трети населения республики, нуждаются в продовольственной помощи, чтобы выжить. Из них пять млн человек живут на грани голода, и почти 400 000 детей находятся под угрозой неминуемой смерти.

The rapid economic decline in #Yemen has pushed food prices out of reach for many families.@WFP cash transfers allow families to purchase their preferred #food from the local market. Vital support amid the world's worst humanitarian crisis.#YemenCantWait #YemenCrisis pic.twitter.com/43rXNNVaKF — WFP Yemen (@WFPYemen) October 20, 2021

Кроме того, государство Аравийского полуострова сталкивается с острой нехваткой питьевой воды. Уровень грунтовых вод в Йемене снижается быстрыми темпами — наиболее остро проблема обстоит в бассейне реки Саада.

1 Организация запрещена на территории РФ.