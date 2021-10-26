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Красный Крест заявил, что изменение климата повышает риск голода в Йемене и Афганистане
Весь мир
Красный Крест заявил, что изменение климата повышает риск голода в Йемене и Афганистане
Global Look Press  /  Nie Yunpeng / Xinhua

Дубай, 26 октября. Изменение климата сильно бьет по бедным государствам, включая Афганистан и Йемен, и подвергает миллионы людей недоеданию и голоду, сообщил интернет-изданию The National генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

Пандемия COVID-19, войны, экономический кризис и продолжительная засуха — все эти факторы негативно влияют на продовольственную безопасность, доступ к основным услугам, возможность трудоустройства и общую обстановку в Афганистане и Йемене.

«Многие страны, ставшие свидетелями вооруженных конфликтов, в настоящее время сталкиваются с серьезными изменениями климата, что создает «идеальный симбиоз» из накопленных и пересекающихся между собой проблем и очень затрудняет восстановление обществ после этих потрясений», — сказал Роберт Мардини.

Эта сложная ситуация, по мнению гендиректора МККК, требует региональных подходов и международного сотрудничества для усиления эффективных действий по адаптации к изменению климата. Как отмечает он, последствия глобального потепления критическим образом сказываются на ситуации в Афганистане.

«В прошлом году была сильная засуха, которая привела к сокращению посевов и производства продовольствия, в результате чего многие семьи столкнулись с острым недоеданием и отсутствием продовольственной безопасности», — пояснил Мардини.

По его словам, Афганистан подвержен засухам и внезапным наводнениям, поэтому специалистам необходимо применять такие методы, как использование спутниковых снимков и карт анализа рисков, чтобы определить поселения вокруг водоемов и защитить людей от затоплений.

МККК удвоит свой бюджет в Афганистане, чтобы разрешить критическую ситуацию, но, как отмечает Мардини, это всего лишь «капля в море». Только действия политиков способны проложить путь вперед, уверен он. Однако 12 из 20 государств, наиболее сильно подверженных глобальному потеплению, страдают от военных конфликтов на своей территории, что значительно усложняет перспективы по контролю за погодными явлениями.

Засуха и голод в Афганистане

Афганистан находится на грани крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: около 19 млн человек (45% всех жителей республики) страдают от низкого уровня продовольственной безопасности. По прогнозам ООН, более половины населения страны — примерно 22,8 млн человек — этой зимой столкнется с острой нехваткой продовольствия.

Еще до захвата Кабула радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) в августе многие афганцы с трудом могли прокормить свои семьи, поскольку экономика страны, здравоохранение и базовые услуги уже находились на грани краха. Глобальное потепление усугубило проблему засухи в стране. Это вынудило тысячи бедных семей продать свои стада скота и бежать, ища убежища в переполненных лагерях вблизи крупных городов.

Война и безводье в Йемене

Гуманитарная обстановка в Йемене также представляет собой настоящую катастрофу. В первую очередь это связано с гражданской войной, которая продолжается с 2014 года. Сторонами конфликта являются правительство, поддерживаемое коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцы-хуситы, рассчитывающие на подмогу Ирана.

По данным ООН, 20 млн человек, или две трети населения республики, нуждаются в продовольственной помощи, чтобы выжить. Из них пять млн человек живут на грани голода, и почти 400 000 детей находятся под угрозой неминуемой смерти.

Кроме того, государство Аравийского полуострова сталкивается с острой нехваткой питьевой воды. Уровень грунтовых вод в Йемене снижается быстрыми темпами — наиболее остро проблема обстоит в бассейне реки Саада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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