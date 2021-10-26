Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова на пост главного тренера «Ростова»

Москва, 26 октября. Экс-наставник футбольного «Ростова» Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова на пост нового главного тренера клуба. Специалист выразил уверенность, что совмещение никоим образом не отразится на результате в национальной команде и клубе.

Семин назвал тренера вратарей сборной России Кафанова опытнейшим специалистом, который сможет помочь ростовскому клубу.

«Решение правильное, Кафанов опытнейший специалист. Он хорошо знает игроков «Ростова». Совмещение никак не скажется на результатах сборной и клуба, потому что тут все-таки не такая масштабная история, как была у [Валерия] Карпина», — передает слова Семина Sport24.

Во вторник футбольный клуб официально объявил о назначении 61-летнего Кафанова на пост главного тренера. «Ростов» начинал нынешний сезон чемпионата страны под руководством Карпина, который после приглашения Российского футбольного союза в сборную решил сфокусироваться на работе в национальной команде. Пришедший на смену Карпину Семин не проработал в клубе и месяца.