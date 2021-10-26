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Молдавия может повторить «украинский трюк» с покупкой российского газа через Европу

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:35
Экономика
Молдавия может повторить «украинский трюк» с покупкой российского газа через Европу
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 26 октября. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика не признает исторический долг за газ перед «Газпромом». Власти страны теперь ищут альтернативные источники, чтобы минимизировать энергетический кризис.

Российский газовый холдинг готов продлить нынешний договор с Кишиневом, а из-за резкого скачка цен на рынке предложил 25-процентную скидку от рыночной стоимости. Единственное условие — погасить накопившуюся задолженность в размере 709 млн долларов. Выплачивать разрешили частями.

Позицию Молдавии по долгу оценил директор Института национальной энергетики, главред журнала «Газпром» Сергей Правосудов в эфире медиацентра «Патриот». Эксперт объяснил, сможет ли республика отказаться от российского газа и переключиться на альтернативных поставщиков.

«Есть Украина, которая покупает российский газ через посредников в Европе, и платит еще комиссии трейдерам за транспортировку газа. Молдавия, теоретически, может повторить этот трюк, но цены будут выше», — пояснил Правосудов.

Отвечая на вопросы о будущем газового рынка и готовности молдавской стороны разрешить ситуацию, эксперт по энергетике выразил уверенность, что сторонам удастся достичь компромисса. Часть долговых обязательств, по его словам, может быть погашена акциями компании «Молдовагаз».

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что власти страны проведут независимый аудит и проанализируют обязательства перед «Газпромом». Коммерческий долг, по его словам, копился еще с 1994 года.

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Газпром украина молдавия поставки газа мг патриот исторический долг
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