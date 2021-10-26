Киберэксперт Зарубин объяснил, как пресечь «утечку мозгов» и вернуть в Россию специалистов из-за рубежа

В нашей стране в последние десять лет делается многое, чтобы талантливая и активная часть молодого поколения россиян нашла себя здесь, на родине, а не уезжала за рубеж. И если смотреть в разрезе десятилетий, то становится понятно, что отток молодых одаренных специалистов уменьшился, но не остановился. Программисты и специалисты IT-сферы по-прежнему мигрируют в ту же Кремниевую долину. Как остановить «утечку мозгов» и вернуть специалистов из-за рубежа, ФАН рассказал вице-президент Федерации электронного спорта (ФЭС) Георгий Зарубин.

В нынешнее время квалифицированные сотрудники IT-индустрии — одни из самых востребованных кадров во всем мире. По словам Зарубина, чаще всего специалисты покидают Россию в погоне за длинным рублем, а точнее — долларом.

«Если говорить начистоту, рынок программирования — один из самых дорогостоящих в мире, зарплаты у квалифицированных специалистов там огромнейшие. Для кого-то и миллион рублей в месяц — это зарплата, к которой они приходят не за 20 лет, а через пять. Зарплата для программиста топового уровня стоит на первом месте. Но есть и свои нюансы», — отметил эксперт.

По его убеждению, не стоит думать, что весь вопрос упирается в деньги, а если в России таких сумм не заработать, то талантливых ребят вернуть на родину невозможно. С одной стороны, уровень зарплат существенно разнится. С другой — большая часть эмигрантов так или иначе ценит комфорт: жить в родной стране, с родным языком, знакомой культурой — для большинства из них действительно важно. По мнению Зарубина, идеальным вариантом было бы создание еще больших возможностей для самореализации, которые вкупе с привычной жизнью в России рядом со своими близкими, нивелировали бы разницу в зарплатах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Единственное, что мы можем для них сделать — это создать возможности для самореализации, выстроить нормальные социальные лифты, дать возможность прохождения тренингов и курсов. Плюс больше вакансий в перспективных сферах разработки. Государство может стимулировать сферу высоких технологий, создавая предприятия с квалифицированными рабочими местами. Когда ребята будут видеть статусность своей работы и ее результат, у них не будет особого желания покидать страну», — подчеркнул вице-президент Федерации электронного спорта.

Как сказал собеседник ФАН, та же разработка отечественного электрокара или программного обеспечения к нему — это замечательная строчка в портфолио. И таких сфер, которые в России требуют развития, много. Ради инновационных проектов немало специалистов вернулись бы в страну.

«Многим важна самореализация. Специалисты IT-сферы — это умные, начитанные ребята, они хотели бы совершенствоваться всю свою жизнь. Для них возможность шагать по этим ступенькам знаний и славы — зачастую важнее денег. Я вижу, что именно такой способ сработал бы, чтобы наши спецы вернулись домой», — заключил он.

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