Кристофер Нолан назвал «Дюну» Дени Вильнева подарком для киноманов

Лос-Анджелес, 26 октября. Известный голливудский режиссер Кристофер Нолан оценил новую работу канадского коллеги Дени Вильнева. Кинематографист пришел в восторг от «Дюны».

Автор «Довода» считает, что масштабная фантастическая лента стала лучшим сочетанием качественной актерской игры и спецэффектов на сегодняшний момент. Свое мнение посмотревший блокбастер режиссер выразил в подкасте The Directorʼs Cut.

«Я имел удовольствие посмотреть фильм уже несколько раз, и каждый раз я открываю для себя что-то новое: детали мира и то, как все сделано для большого экрана. Это истинное удовольствие и настоящий подарок для киноманов во всем мире», — заявил Нолан.

Кинематографист отметил, что работа Вильнева познакомит с «Дюной» целое поколение. Многие из них, не знающие о литературной основе, смогут взять книгу в руки, сообщает «Культуромания». Нолан подчеркнул, что этот фильм обязательно стоит смотреть на большом экране.

Кадр из фильма «Дюна» /

Премьера фильма в России состоялась 16 сентября. Чуть больше чем за месяц в прокате картина собрала 1,5 миллиарда рублей. Работу Вильнева по прибыли обогнали сиквел «Венома» с Томом Харди (1,93 миллиарда рублей) и российский фантастический фильм «Последний богатырь: Корень зла» (2,04 миллиарда рублей).