Аль-Бурхан раскрыл местонахождение премьер-министра свергнутого правительства Судана

Хартум, 26 октября. Главнокомандующий армией, глава распущенного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан опроверг данные о задержании премьер-министра Абдаллы Хамдока.

По словам генерала, председатель свергнутого правительства находится в его доме из соображений безопасности. Хамдок ведет «нормальную жизнь», а сам Аль-Бурхан общался с ним накануне.

Главнокомандующий ВС подчеркнул, что армия не позволит какой-либо группе с идеологической ориентацией контролировать народ Судана. Цель военных — построить государство, в котором бы каждый выражал собственное мнение, и дистанцироваться от политики вмешательства в личные дела граждан.

Аль-Бурхан заметил, что в настоящее время все арестованные содержатся в хороших условиях. В их отношении проведут расследование.

«Мы не совершали военный переворот, но мы корректируем путь перехода», — подытожил генерал.

В понедельник военное крыло переходных властей объявило о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, а также о задержании нескольких официальных лиц, включая главу правительства Абдаллу Хамдока. Позже главнокомандующий армией выступил с обращением к народу, в котором обозначил будущие цели государства. По его словам, политический процесс в стране останется под контролем вооруженных сил вплоть до выборов, которые состоятся в июле 2023 года. При этом планируется сформировать новое правительство и парламент с широким участием всех групп населения.