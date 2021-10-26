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Министерства появятся в Белгородской области в 2022 году
Общество
Министерства появятся в Белгородской области в 2022 году
history-park.ru  /  Белгородская черта

Белгород, 26 октября. Сегодня состоялось совместное заседание комитетов Белгородской областной думы, где депутаты обсудили проект закона об изменениях в уставе региона. Теперь на смену департаментам должны прийти министерства, о чем изданию «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе облдумы. Депутаты рекомендовали областной думе принять законопроект в первом чтении и затем принять закон области.

В новом уставе предусматривается изменение подхода к формированию состава регионального правительства и изменение существующей системы органов исполнительной власти области. Отныне министерства должны заменить существующие в настоящее время департаменты. Министерства в свою очередь будут поделены на департаменты, управления, комитеты и комиссии.

Членами областного правительства сейчас являются не только губернатор и его заместители, но и руководители департаментов, секретарь Совета безопасности, руководитель представительства правительства области при Правительстве РФ.

Ожидается, что в следующем году в правительство региона будут входить только заместители губернатора.

Ранее ФАН сообщал о том, что «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) закрыл два министерства и меняет законодательство Афганистана. Кроме того, вместо трех ранее принятых государственных языков в стране будет только два — пушту и дари.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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