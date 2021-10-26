Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 16:09
16:09
Происшествия
Росгвардейцы пресекли деятельность деятельность подпольных казино под Архангельском
16:08
Весь мир
Колонна из 60 грузовиков с иранским топливом пересекла границу Сирии и Ливана
16:08
Спорт
Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова на пост главного тренера «Ростова»
16:07
Экономика
Молдавия может повторить «украинский трюк» с покупкой российского газа через Европу
16:02
Общество
Попова назвала недопустимым затягивание выдачи результатов тестов на COVID-19
15:58
Общество
Строители спасли сосну, которая выросла на крыше детского сада в Ялте
15:57
Общество
Кристофер Нолан назвал «Дюну» Дени Вильнева подарком для киноманов
15:54
Весь мир
Аль-Бурхан раскрыл местонахождение премьер-министра свергнутого правительства Судана
15:52
Происшествия
Обвиняемого в убийстве прокурора бывшего чиновника Минфина Чекина задержали в ХМАО
15:44
Общество
Крымский археолог Храпунов рассказал о сложности суда в Амстердаме по скифскому золоту
Все новости

Брянский боец Николай Алексахин пройдет испытания в шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном

  /   Обновлено: 26 октября 2021 15:41
Общество
Брянский боец Николай Алексахин пройдет испытания в шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 26 октября. Брянский боец ММА Николай Алексахин пополнил состав участников телепроекта «Русский ниндзя» под руководством ведущего шоу Алишера Моргенштерна.

Экстремальное шоу «Русский ниндзя» стартует на телеканале ТНТ 27 октября. Ведущими проекта выступят интернет-звезды Моргенштерн, Василий Артемьев и Ида Галич. Им предстоит провести серию испытаний для участников, среди которых появится боец ММА Алексахин.

Согласно правилам шоу, за победу поборются более 200 кандидатов. На пути к лидерству им предстоит продемонстрировать силу и ловкость. Кроме того, организаторы уже продумали финал проекта: оставшиеся участники должны будут забраться на гору Мидорияма — стальное сооружение, предназначенное для испытания в акробатических соревнованиях.

Этой осенью Моргенштерн связал себя узами брака с блогером Диларой Зинатуллиной. Звезда призналась, что столкнулась с депрессией после роскошной свадьбы с рэпером.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Брянский боец Николай Алексахин пройдет испытания в шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном
русский ниндзя моргенштерн алексахин
Комментировать