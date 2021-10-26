Брянский боец Николай Алексахин пройдет испытания в шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном

Москва, 26 октября. Брянский боец ММА Николай Алексахин пополнил состав участников телепроекта «Русский ниндзя» под руководством ведущего шоу Алишера Моргенштерна.

Экстремальное шоу «Русский ниндзя» стартует на телеканале ТНТ 27 октября. Ведущими проекта выступят интернет-звезды Моргенштерн, Василий Артемьев и Ида Галич. Им предстоит провести серию испытаний для участников, среди которых появится боец ММА Алексахин.

Согласно правилам шоу, за победу поборются более 200 кандидатов. На пути к лидерству им предстоит продемонстрировать силу и ловкость. Кроме того, организаторы уже продумали финал проекта: оставшиеся участники должны будут забраться на гору Мидорияма — стальное сооружение, предназначенное для испытания в акробатических соревнованиях.

Этой осенью Моргенштерн связал себя узами брака с блогером Диларой Зинатуллиной. Звезда призналась, что столкнулась с депрессией после роскошной свадьбы с рэпером.