Политик Вострецов поддержал введение в России маркировки вредной продукции

Вчера, 25 октября, президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу разработать четкую систему контроля за маркировкой и качеством продуктов с ясным указанием наличия там продуктов ГМО, пальмового масла, превышения норм сахара и соли. В комментарии ФАН председатель объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ», депутат Государственной думы РФ VI и VII созыва, общественный и политический деятель Сергей Вострецов отметил, что благодарен главе государства за такую инициативу.

«В VII созыве Государственной думы нам многого удалось добиться в этом направлении за счет введения системы контроля за оборотом водки. Мы фактически полностью ушли от контрафакта, навели порядок и с вином. Уверен, пройдет немного времени, и порошковое вино (а это было больше половины российского рынка) тоже канет в Лету», — заявил Сергей Вострецов.

По словам председателя объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ», несмотря на все принятые усилия, пока не удалось добиться от производителей и ритейла выделения на упаковках продуктов питания крупным ярким шрифтом важной информации о составе.

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«К примеру, посмотрим на состав чипсов. В продукте содержится соли в шесть раз выше нормы, а злоупотребление ей вредит вашему здоровью. То же и с газировкой, и с другой продукцией. Если человек будет видеть, что он берет продукты с пальмовым маслом или с превышением допустимой нормы соли, он сто раз подумает», — уверяет депутат Государственной думы VI и VII созыва.

Ни о каком долголетии, считает Сергей Вострецов, не может идти и речи без правильного питания. По его словам, позавтракать с утра «дошираком» или кашей — по денежным затратам выходит примерно одинаково, а вот пользу получить можно только от последнего.

«Я в прошлом году эту тему поднимал: сварить костный бульон или куриный суп — не дороже, чем купить в «Макдоналдс» картошку фри и гамбургер. Столько грязи на меня вылили тогда СМИ! Мол, костями нас кормить хотят. Речи о костях не шло, а холодец на костях и бульон, уверен, многие нормальные люди готовят», — отметил общественный деятель.

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Сергей Вострецов считает, что нам надо бороться за нашу молодежь и учить их готовить и правильно питаться, иначе «мы превратимся в нацию растолстевших американцев», а у нас все-таки свой путь.

«Я благодарен президенту Путину, что он услышал наши просьбы. Осталось дело за малым. Надеюсь, правительство не будет тормозить, но для этого сейчас есть механизм контроля со стороны Думы — если министры не услышат президента, то следующий фильтр — утверждение в Госдуме — ни премьер, ни его подчиненные уже не пройдут», — подытожил председатель объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ».

Ранее политик Сергей Вострецов указал на важность среднего специального образования в России. Он отметил, что выпускники колледжей имеют преимущество перед студентами университетов: они устраиваются на работу в 100% случаев.