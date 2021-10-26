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Три клуба РПЛ включатся в борьбу за полузащитника «Зенита» Сутормина

  /   Обновлено: 26 октября 2021 15:37
Спорт
Три клуба РПЛ включатся в борьбу за полузащитника «Зенита» Сутормина
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 26 октября. Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — московские ЦСКА и «Локомотив», а также казанский «Рубин» — интересуются полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

Срок соглашения футболиста с петербуржцами истекает летом 2022 года. Клубы готовы включиться в гонку за хавбека, если ему не удастся договориться с сине-бело-голубыми по новому контракту, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Кроме того, игроком интересуется столичное «Динамо», которое минувшим летом готово было купить Сутормина, но «Зенит» не захотел его отпускать.

Сутормин пополнил состав сине-бело-голубых летом 2019 года. В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в его активе четыре гола и одна результативная передача.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом туре подопечные Сергея Семака разгромили московский «Спартак». Матч проходил на «Газпром Арене» и завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев.

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Зенит локомотив рубин цска рпл сутормин
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