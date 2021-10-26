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Продюсер Комиссаров рассказал, кем на самом деле являются Бородина и Собчак
Шоу-бизнес
Продюсер Комиссаров рассказал, кем на самом деле являются Бородина и Собчак
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов/Global Look Press

Москва, 26 октября. Популярный телепродюсер реалити шоу «Дом-2» и бывший ведущий шоу «Моя семья» Валерий Комиссаров в интервью для издания Teleprogramma.pro высказал свое мнение по поводу ведущей телестройки Ксении Бородиной и экс-ведущей Ксении Собчак.

«Бородина работала у меня еще до «Дома-2». Она была редактором на проекте «Окна» с Нагиевым. Я был автором и продюсером. Я ее заметил и пригласил на «Дом-2». Она сидела в самолете. Уезжала в Италию. Ксения тогда сделала правильный выбор, что осталась. Неизвестно, кем бы она стала там. Это была такая история драматичная», — вспоминает Комиссаров.

По словам продюсера, Бородина оказалась на «Доме-2» намного раньше Ксении Собчак. Он рассказал, что искал для телепроекта двух разных женщин, два полярных человеческих образа.

«Собчак — интеллектуальный массовик-затейник. Она подавляет окружающий мир энергией. В противовес ей я поставил Бородину. У нее женский ум. Четкий», — объяснил продюсер.

Комиссаров подчеркнул, что обе Ксении — два разных психотипа и две противоборствующие женские ипостаси.

«Бородина — открытая, ошибающаяся. А Собчак — хитровыдуманная, со своим вторым и третьим дном», — высказал свое мнение Валерий.

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Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Комиссаров рассказал, кем на самом деле являются Бородина и Собчак
собчак дом-2 комиссаров Бородина
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