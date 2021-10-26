Взрыв газа в Балтийске выбил окна соседнего дома

В многоквартирном доме в Калининградской области взорвался газ. Сильный хлопок произошел на первом этаже, ударной волной выбило окна соседнего здания.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, как экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание, дежурит скорая помощь.

На видео можно рассмотреть обгоревший фасад дома 24/28 на улице Ушакова. При этом взрыв принес ущерб и соседнему зданию: погнуты рамы стеклопакетов, выбиты окна.

Очевидец рассказал, как жителям дома пришлось выпрыгивать со второго этажа, чтобы спастись от пламени.

«Вон, с балкона ловили детей, парня, девушку», — вспоминает автор видео.

Спецслужбы сообщили, что квартире, где случилось возгорание, никто не находился. Причины взрыва пока устанавливаются.