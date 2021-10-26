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В Шарлоттсвилле начался судебный процесс по делу о марше «Объединенных правых»
Весь мир
В Шарлоттсвилле начался судебный процесс по делу о марше «Объединенных правых»
pxhere.com  /  pxhere.com

Шарлоттсвилль, 26 октября. Федеральный суд Шарлоттсвилля начал гражданское разбирательство по поводу митинга «Объединенных правых» в 2017 году, который закончился гибелью трех человек. В настоящее время идет отбор присяжных, сообщает ABC News.

Более десяти жителей города, которые получили ранения в ходе митинга, подали в суд на организаторов акции. В иске говорится, что на мероприятии последователей призывали «защищать южную и западную цивилизацию от небелых и их союзников». Жители также утверждают, что произошедшее тогда насилие было спланировано.

«В этом деле есть одна вещь, которая должна быть предельно ясна с самого начала: насилие в Шарлоттсвилле не было случайностью», — говорится в документе.

Среди ответчиков значатся: один из предполагаемых организаторов митинга Джейсон Кесслер, который получил разрешение на проведение шествия; президент Национального института политики Ричард Спенсер; основатель ультраправого сайта Daily Stormer Эндрю Англин, а также различные фракции ку-клукс-клана.

События в Шарлоттсвилле

Шарлоттсвилль 12 августа 2017 года стал центром противостояния националистов и их противников. Праворадикальные группировки устроили в городе марш «Объединенных правых», на который съехалось множество людей со всей Америки. Демонстранты устроили факельное шествие, закончившееся массовыми драками с полицией, антифашистами, а также сторонниками левых взглядов.

Один из участников, неонацист Алекс Филдс, на своей машине врезался в толпу, выступавшую против марша. В результате столкновения погибла 32-летняя Хезер Хэйер и еще 19 человек получили ранения. Всего в ходе противостояний пострадали 38 человек. Также по причине падения вертолета погибли двое полицейских.

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