В Шарлоттсвилле начался судебный процесс по делу о марше «Объединенных правых»

Шарлоттсвилль, 26 октября. Федеральный суд Шарлоттсвилля начал гражданское разбирательство по поводу митинга «Объединенных правых» в 2017 году, который закончился гибелью трех человек. В настоящее время идет отбор присяжных, сообщает ABC News.

A dark moment in U.S. history is set to be revisited when a federal civil trial begins in Charlottesville, Virginia, over a violent 2017 white nationalist rally that ended with an alleged neo-Nazi ramming his car into counterprotesters. https://t.co/Q7nVZCwDJv