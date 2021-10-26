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Российские инспекторы проверят военный объект ВС Литвы
Армия
Российские инспекторы проверят военный объект ВС Литвы
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 26 октября. Группа российских военных инспекторов 26 октября проверит объект ВС Литвы, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, подобные мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Он подчеркнул, что проверяющие из России осмотрят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Литвы», — рассказал Рыжков.

Ранее сообщалось, что инспекторы из России проверили финский военный объект на соответствие Венскому документу. Проверка состоялась 1 сентября и заняла один день.

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