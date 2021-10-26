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Чистая прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 трлн рублей
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 трлн рублей
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 26 октября. Сбербанк по итогам 2021 года заработает более 1 трлн рублей чистой прибыли, сообщил председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы «Сбера», этот год станет для компании одним из самых успешных. Греф обратил внимание, что восстановление российской экономики продолжается, а оживление промышленности способствует высокому спросу на кредитные ресурсы.

«Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными», — признал руководитель Сбербанка.

Сбербанк ожидал выхода прибыли на уровень в 1 трлн рублей в 2020 году. Однако в июне прошлого года Греф заявил, что эти показатели не будут достигнуты из-за пандемии.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября проводит встречу с Германом Грефом, целью которой является обсуждение вопросов развития Сбербанка. Как ранее отметили в Кремле, Сбербанк — системообразующая финансовая компания и занимает первое место среди кредитных организаций, работающих в России.

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