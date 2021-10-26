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Гарик Мартиросян объяснил закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» решением ТНТ
Шоу-бизнес
Гарик Мартиросян объяснил закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» решением ТНТ
Prt Scr youtube.com  /  вДудь

Москва, 26 октября. Телеведущий Гарик Мартиросян вспомнил об участии в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. Артист признался, что был вынужден оставить шоу из-за решения руководства ТНТ.

Звезда Comedy Club несколько лет совмещал карьеру на канале ТНТ и участие в проекте «Прожекторперисхилтон». Несмотря на успех и участие знаменитостей мирового уровня, шоу неожиданно закрылось в 2012 году.

Мартиросян затронул эту тему в интервью для YouTube-проекта «Ковальский». Он вспомнил, что согласился стать ведущим с разрешения руководства ТНТ, однако спустя несколько лет управляющие каналом неожиданно изменили свое решение.

«В какой-то момент на ТНТ сказали: «Ребята, мы вам запрещаем дальше»», — объяснил телеведущий.

Мартиросян подчеркнул: канал имел право изменить решение и поставить ультиматум. Однако представители программы пытались сохранить проект Первого канала и долгое время вели переговоры, которые не привели к компромиссу, ведь звезды подписали многолетний контракт с каналом ТНТ.

Мартиросян также высказался о российских стендап-комиках в интервью Ирине Шихман на фоне разбирательств с шоуменом Идраком Мирзализаде. Артист заявил, что не собирается отвечать за скандальные высказывания юмористов из солидарности.

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программа мартиросян тнт
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