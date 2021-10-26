Количество проданных на Алтай туров с кешбэком выросло в 10 раз

Барнаул, 26 октября. В 2021 году в Алтайском крае заметно выросло количество проданных туров с кешбэком. По сравнению с прошлым годом — в 10 раз.

Как сказала начальник регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгения Дешевых, в прошедшем году потенциал программы не был реализован на 100%. Свою роль в этом сыграла непростая эпидемиологическая обстановка, а также недоработанные туристические продукты в регионах, передает «Алтайская правда».

В 2021 году ситуация изменилась по всей стране, в том числе и в Алтайском крае. Программу даже пришлось завершить раньше срока, так как были израсходованы все выделенные на нее средства. Если в 2020 году было реализовано около 500 турпакетов шестью операторами, то в нынешнем году путевки с кешбэком продавали уже восемь туроператоров. И они реализовали более пяти тысяч турпакетов с 20-процентным возвратом.

Туристический кешбэк продолжит работать и дальше. Старт продаж ожидается в ноябре-декабре этого года.

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