Власти Колумбии поймали главу крупнейшего наркокартеля страны «Клан дель Гольфо»

В результате спецоперации «Осирис» 23 октября колумбийские власти захватили главаря наркокартеля «Клан дель Гольфо» Дайро Антонио Усугу, более известного под псевдонимом Отониэль. Нарколорда повязали в Серро-дель-Йоки, сельской местности, расположенной в районе Эль-Тотумо в муниципалитете Некокли. Президент Колумбии Иван Дуке уже заявил, что задержание самого разыскиваемого торговца кокаином в мире «можно сравнить только с падением Пабло Эскобара».

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Колумбия на протяжении 10 лет безуспешно пыталась уничтожить лидера крупнейшего наркокартеля страны.

Федеральное агентство новостей /

15.00 23 октября 2021 года

Спецотряд, состоявший из полицейских и военных, задержал Отониэля в три часа дня рядом с домом в сельской местности, где он скрывался. По словам полицейских, Отониэль был спокоен, так как был уверен, что он нужен силовикам живым. Ему зачитали его права и арестовали. Никаких взрывов, бомбежек с воздуха, десантирования морской пехоты с низколетящих вертолетов. Наоборот, внешне все прошло очень буднично, словно задерживали очередного проворовавшегося на госконтрактах чиновника, а не главу крупнейшего наркокартеля со времен Пабло Эскобара.

Однако на самом деле в операции «Осирис» было задействовано 500 человек: армейский спецназ, морская пехота, авиация, разведка, полиция. Содействие колумбийцам оказали американцы и британцы. Их подразделения радиотехнической разведки месяцами отслеживали перемещение Усуги. Над местом его предполагаемого появления постоянно висел самолет разведки и специализированные военные спутники.

В конечном счете разведке удалось локализовать четырехугольник размером 5 на 6 километров, в котором скрывался Отониэль. Дело было за малым — обезвредить его охрану, которая насчитывала восемь поясов безопасности, и захватить нарколорда.

Операцию окончательно утвердили в 20 часов 15 октября в Боготе. Рано утром 23 октября объединенные силы разведки, армии и полиции в сопровождении 22 вертолетов поддержки нанесли удар. Дарио Антонио Усуга, за информацию о расположении которого США предлагали 5 миллионов долларов, был пойман.

«Мы информируем Колумбию о поимке Дайро Антонио Усуги по прозвищу Отониэль, главы Клана дель Гольфо, одного из преступников, разыскиваемых правосудием на национальном и международном уровнях», — порадовал нацию президент Дуке в своем Twitter.

Le informamos a Colombia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, uno de los criminales más buscados por la justicia a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/CHVJasS3Eo — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) October 23, 2021

В тот же день Дуке в компании министра обороны Диего Молано, полицейских и военных чиновников выступил на армейской базе в Толемаиде. Он сообщил две новости: во-первых, крупнейшему наркокартелю нанесен удар, от которого он не сможет оправиться. Во-вторых, власти идут по следу оставшихся на воле глав наркокартеля.

Однако далеко не все разделяют оптимизм властей. Некоторые СМИ указывают на то, что после ареста Отониэля почти наверняка внутри наркокартеля начнется драка за власть. Поэтому, если колумбийские власти не приложат серьезные усилия, в ближайшее время может случиться так, что в среде наркоорганизаций будет найдена очередная «точка кристаллизации», как это уже было в 1990-2000-х годах после уничтожения картелей Кали и Медельина.

Военно-политическая наркоконфедерация

Для подобных опасений есть три основные причины. Во-первых, наркокартель «Клан дель Гольфо» стал крупнейшим экспортером колумбийского кокаина (по оценкам полиции, контролируют от 30% до 50% рынка) в непрерывной войне с многочисленными отколами ультраправых вооруженных формирований «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC).

Картель регулярно терял лидеров. Некоторых, как Дона Марио, арестовали в 2009 году и выдали по запросу в США. Других, как брата Антонио Усуги — Хуана Усугу по кличке «Джованни», убили в 2010 году во время спецоперации. Правда в том, что это нисколько не помешало росту численности наркокартеля и размаху его операций.

Во-вторых, организация на две трети состоит из автономных структур, которые лишь номинально подчиняются высшему руководству картеля — Отониэлю и другим. В-третьих, власти очень сильно недооценивают размер организации. По официальным полицейским данным, в картеле состоит менее двух тысяч человек. Но вот прокуратура Колумбии, которая непосредственно расследовала преступления боевиков картеля, считала, что уже в 2017 году их численности достигала семи тысяч человек.

Следствием такой недооценки сил картеля является то, что власти не выделяют необходимое число военных и полицейских сил для борьбы с наркокартелем. Более того, странные расхождения при подсчете численности военных формирований радикалов бывшей FARC и ELN, с одновременным занижением численности такой крупной криминальной конфедерации как медельинская «Ла Офисина», заставляет подозревать Боготу в том, что она избирательно подходит к защите правопорядка.

Таким образом, заявления властей о близком конце картеля могут оказаться сильно преувеличенными.

Федеральное агентство новостей /

Не менее показательно и то, что власти Колумбии десять лет гонялись за Отониэлем и не могли его поймать. С 2012 года армия провела одну за другой восемь спецопераций, в каждой из которых участвовали несколько тысяч военнослужащих, целью которых является только один человек — Дарио Антонио Усуга. И все они, вплоть до субботы 23 октября, провалились.

Colombia's most wanted drug lord Otoniel is to be extradited to the United States, officials said after he was captured during an operation this weekend https://t.co/1nDhbOuEtq pic.twitter.com/lZji9mkcay — Reuters (@Reuters) October 25, 2021

За 10 лет силовики сумели ликвидировать в результате этих спецопераций сотни боевиков наркокартеля, включая ближайшее окружение Отониэля. В 2015 году операция «Агамемнон», по мнению полиции, наполовину сократила количество боевиков картеля. Однако уже через два года их численность была восстановлена, а по некоторым данным превысила официальные цифры в три-четыре раза.

Федеральное агентство новостей /

Однако, по мнению жителей региона Нудо-де-Пармильо, где укрывался сеньор Усуга, (а также членов Спецтрибуналов колумбийской Комиссии правды и примирения, общественных лидеров, архиепископов Католической церкви) — армия на самом деле не пыталась противодействовать «Клану дель Гольфо». Она фактически отдала целый регион на северо-западе департамента Антьокия в руки картеля. Наркоторговцы были там властью и законом, а официальные структуры были у них на побегушках.

Columbia's most wanted drug lord Dairo Otoniel captured after more than decade on run ???? pic.twitter.com/vbJZXxUNIn — soseriuzradio (@soseriuzradio) October 24, 2021

Поэтому нет никаких гарантий, что арест главы наркокартеля уничтожит его. Ситуация может развиваться в совсем другом ключе, крайне неприятном для колумбийских властей.

Во-первых, обезглавливанием верхушки и гражданской войной внутри картеля воспользуются его союзники-конкуренты. Это «Армия национального освобождения» (ELN), радикалы из осколков «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), наркополитические организации типа «Пушистых» (Pelusos) — всем им захочется урвать кусок территорий и путей контроля за трафиком кокаина.

Федеральное агентство новостей /

Во-вторых, это почти наверняка приведет к частичному усилению вышеназванных структур — и в первую очередь, радикалов из бывшей FARC, что почти наверняка означает эскалацию боевых действий в районах, которые контролирует эта группировка.

Выбор у Боготы невелик. Либо надо срочно покончить с обезглавленным наркокартелем, и тогда получится выйти из замкнутого круга бесконечного военного конфликта. Либо — готовиться к возможной гражданской войне. Так или иначе, с поимкой Дарио Антонио Усуги все только начинается.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.